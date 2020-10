Kønsdebattør: Mikrosexismens smittekæder skal brydes

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Som en kvindelig bekendt skrev til en mand for nylig i en Facebook-debat på min egen profil: ”Gå efter at være den, som kvinder i dine omgivelser tør fortælle om sexisme – ikke ham, der påstår, at de aldrig oplever det.”

Sexisme handler ikke kun om verbal chikane, uønskede berøringer og fysiske overgreb. Det handler også om de langt mere subtile situationer, der kan kaldes mikrosexisme. I sådanne tilfælde er det sexistiske element så vagt, at det helt går under radaren for, hvad sexisme normalt opfattes som.

Ikke desto mindre er hverdagen fyldt med det, som for eksempel når den kvindelige kollegas vurdering under en faglig diskussion ikke tillægges helt så megen vægt som den mandlige kollegas.

Eller når kvinder fastholdes i stereotype opfattelser af, hvad det vil sige at være feminin, hvilket bevirker, at de klæder sig mere tækkeligt eller er mere høflige, udglattende eller selvkontrollerende, end situationen nødvendiggør.

Eller – som i tilfældet med De Radikales netop afgåede leder, Morten Østergaard – når man er nærgående og skaber en intim situation, der ikke er enighed om skal finde sted. Sagen er et skoleeksempel på, at også mikrosexisme kan være skadelig.

Eksemplerne er utallige. Og de er som regel camouflerede i handlemåder, der kan virke harmløse. Men mikrosexismen – som udøves ikke blot af mænd, men også mange kvinder – kan udfolde sig, blandt andet fordi den på flere måder er internaliseret. Det vil sige, at den i kraft af vaner, konventioner og forestillinger er blevet søgt gjort til noget ’normalt’ eller ’naturligt’, selvom den skader andre og i det hele taget er en form for psykisk vold.

Men netop som følge af internaliseringen får mikrosexismen lov til at smitte igen og igen. Og der er næppe tvivl om, at den udgør fundamentet for den langt mere åbenlyse og grovere sexisme, som Metoo-debatten primært har handlet om.

Mange mænd hævder, at de ikke selv oplever sexisme og heller ikke agerer sexistisk. Men på grund af internaliseringen kan også de sagtens bære smitten videre alligevel. Selv de mest opmærksomme kan derfor have brug for at få smittekæden brudt.

Sexisme findes overalt: i medierne og i populærkulturen såvel som i hverdagshandlingerne og -samtalerne. Men det handler om at få den identificeret og problematiseret, sådan at sexismens smittekæder fra person til person, herunder fra voksen til barn, kan blive stoppet.

For hver gang, de voksne ikke formår af identificere en given sexistisk situation, vil den umærkeligt opstå igen og igen. Og børnene bliver del af smittekæderne, hver gang deres forældre, pædagoger eller lærere lader situationen passere.

Det er her, det går galt: Også børn kommer dermed til at internalisere det mikrosexistiske tankesæt, hvilket vil sige, at det bliver helt ’normalt’ for dem for eksempel at tro, at piger er mindre værd eller mindre intelligente end drenge, at mænds holdninger vejer tungest, eller at kvinder tenderer mod at lyve, sladre og være i deres følelsers vold, mens mænd derimod er fornuftens stemme selv.

Alle voksne, der har med børn at gøre – og her tænker jeg også på forfattere, filmskabere, komponister og alle, der præger børns livsverden – er potentielt set smittebærere. Det er uundgåeligt, at det er sådan, eftersom den verden, vi voksne voksede op i, var grundlæggende sexistisk.

Derfor kan mikrosexismens smittekæder kun brydes, hvis vi voksne konfronterer os selv med den, og hvis vi som samfund tager ligestilling og ligeværd mellem kønnene alvorligt.

Henrik Marstal er forfatter, kønsdebattør.