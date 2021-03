Kristeligt Dagblad mener: Kønsskifte for børn er vildspor

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

At gøre juridisk kønsskifte til en rettighed for børn er et dybt problematisk skridt på vejen mod forståelsen af køn, som noget vi vælger. Det er en forståelse af køn, der strider mod al sund fornuft og i sagens natur også mod videnskaben og biologien