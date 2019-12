Kommuner hyrer private konsulenter på handicapområdet. Det svækker tilliden markant

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I Kristelig Handicapforening stiller vi os stærkt kritiske over for kommunernes aggressive tilgang til udsatte borgere, hvor man vil spare mest muligt ved at hyre private konsulenter, skriver formand Thomas Bjerg Mikkelsen

KOMMUNERNE anvender i stigende grad private konsulenter til at gennemgå konkrete sager på handicapområdet for at finde billigere løsninger. I langt de fleste tilfælde er kontrakten udformet sådan, at kommunens betaling til rådgiverne er afhængig af, hvor stor en besparelse der opnås.

Tiltaget begrundes med, at kommunerne har behov for assistance til at sikre overensstemmelse mellem behov, bevilling og pris.

I Kristelig Handicapforening stiller vi os stærkt kritiske over for denne aggressive tilgang til udsatte borgere. Vi oplever, at den fundamentale tillid til den bevilgende myndighed svækkes markant, når man hyrer konsulenter til udelukkende at finde billigere tilbud. Det går ud over vores medlemmer, og vi vil ikke finde os i det.

Meldingen fra vores tilknyttede bofællesskaber er, at kommunikationen med konsulenterne udelukkende handler om økonomi.

KOMMUNERNE HAR ANSVAR FOR at sikre, at der er kvalitet i sagsbehandlingen. Det indebærer, at mennesker med handicap og deres pårørende kan have fundamental tillid til, at de får den vejledning og rådgivning om støttemuligheder, som kommunerne er forpligtet på at tilbyde.

Den tillid undermineres, når kommunerne vælger en tilgang til sagsbehandlingen, som kun kan føre til ringere tilbud til borgerne.

Det er rimeligt, at kommunerne arbejder systematisk med at sikre overensstemmelse mellem behov, bevilling og pris. Det er i alles interesse, at midlerne fordeles retfærdigt. Men det er slet og ret dårlig forvaltningsskik at hyre provisionslønnede konsulenter til at løse opgaven, især når konsulenterne udelukkende honoreres for at finde besparelser hos borgerne.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har allerede lovet, at hun vil undersøge, om der kan være grundlag for at rejse en tilsynssag i nogle af de foreløbigt 19 kommuner, som gør brug af private konsulenter.

Det er positivt, men sagen må ikke trække i langdrag.

Derfor kan man kun håbe, at der også findes kommunalpolitikere, som allerede nu vil hejse et etisk flag ved at tage et opgør med de provisionslønnede konsulenter.

Thomas Bjerg Mikkelsen er formand for Kristelig Handicapforening.