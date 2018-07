Konfettibomber til bryllupper og konfirmationer skaber debat – og får ministeriet til at reagere

Konfettibomber, der skyder små farvestrålende strimler af metal, papir eller plastic i luften, er ikke helt uproblematiske, viser den seneste tids debat i Kristeligt Dagblad

PÅ DEN FESTLIGE DAG kan meget virke som en bedre idé, end når man bagefter står med oprydningen. Det gælder i særdeleshed for konfettibomber. For rørene, der skyder små farvestrålende strimler af metal, papir eller plastic i luften, er ikke helt uproblematiske, selvom de ifølge en leverandør ”passer til alle festlige lejligheder – fødselsdagen, brylluppet, nytårsfesten eller studenterfesten”.

I ”kort sagt” den 23. maj gjorde kirkeværge Benny Nielsen fra Ballerup Kirke opmærksom på, at det ”er et stort problem for kirkegårdspersonalet bagefter”, når konfettien fyres af til bryllupper og konfirmationer foran kirken. De farvestrålende strimler fordeler sig på hele kirkegården og er umulige at fjerne igen. ”Her ligger de og glimter i krogene i alle farver til gene for gravstedsejerne og de besøgende på kirkegården i rigtig mange år – 100 år eller mere,” skrev Benny Nielsen i læserbrevet.

Knap en uge senere, den 29. maj, tog en læser aktion. Bendt Gufler fra Holmegaard skrev i et læserbrev, at også han er træt af oprydningsarbejdet med konfetti. Trods flere timers opsamling af stumperne efter en nytårsfest i haven er der ”fortsat overalt i bunddækket tydelig forurening”. Han rettede straks henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet, for ifølge Bendt Gufler er spredningen af konfetti et problem for vores miljø.

Nu har han modtaget svar fra ministeriet, som er enigt i, at konfettibomber er et problem. Ministeriet skriver i svaret:

”Plastaffald fra eksempelvis konfettibomber hører ikke hjemme i vores natur, og derfor er det også efter miljøbeskyttelsesloven både forbudt og forbundet med bødestraf at smide affald i det offentlige rum og i naturen. Dette forbud indebærer, at der er pligt til, at vi rydder op efter os selv, også når vi har affyret konfettibomber.”

Ministeriet skriver desuden i sit svar, at der arbejdes på en national plasthandlingsplan, som skal sikre, at plast bliver indsamlet og genanvendt.

Bendt Gufler undrer sig over, om det er kirkegårdsgartnere og tilfældige parcelhusejere, der skal sikre, at folk rydder op. ”Eneste løsning er vel forbud mod at sælge konfettibomber!”, foreslår han.