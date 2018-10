Sognepræst: Kristendom er ikke et interessant kulturtilbud – det er et valg

I dag er der – næsten – frihed til alt, hvis det ikke skader nogen. Det giver også en personlig frihed til at tænke, tale og tro, hvad man vil, men det rækker ikke nødvendigvis til, at man også kan respekteres og gøre karriere, hvis man siger, hvad man tror og vil.

DEN, SOM VIL VÆRE virkelig fri, må være bevidst om, hvad man er bundet til. Den, som kun er bundet til sig selv, driver omkring uden styring, mål og med.

Menneskets vigtigste egenskab er ikke evnen til at tænke eller tro. Det er evnen til at elske. Vores liv bestemmes af, hvad vi retter hjertet mod; ikke, hvad vi tænker eller tror. Derfor er menneskets kendetegn: Hvad elsker jeg? Hvad binder jeg mig til?

Samfund kendetegnes på, hvad det går i krig for. I det 16. og 17. århundrede var det religion og tro – med blandt andet Trediveårskrigen, Reformationen og modreformationen.

I det 18 og 19. århundrede var det opbygning af imperier – med blandt andet Napoleon som aktør. I det 20. århundrede gjaldt krigene frihed. Frihed for nazisme, kommunisme med den kolde krig og senere kampen for menneskerettigheder og demokrati med Irak-krigene, Afghanistan, Libyen, krigen mod terror og så videre.

Menneskerettighederne er i spil som aldrig før. De er gode indholdsløse ord uden substans. Alle er født lige, men hvad er lige? Med Orwells ord er det tydeligt i denne verden, at nogle er mere lige end andre. De fleste lande tiltrådt menneskerettighederne. I Indien opretholdes kastesystemet, i Saudi-Arabien er kvinderne undertrykt. I Irak, Syrien og Nordafrika har der de seneste år været en voldsom forfølgelse af kristne. Og i Jesu navn har man forsvaret apartheid og meget andet. Frihed er ikke så enkelt at håndtere.

I DET DAGLIGE kommer frihedsrettigheder til udtryk gennem ytringsfrihed. Vi har ret til at sige, hvad vi vil – og påberåber os ret til at håne, hvem vi vil. Vi har seksuel frihed, men dog ikke ret til at håne nogen for deres seksuelle præference. I dag er der – næsten – frihed til alt, hvis det ikke skader nogen. Det giver også en personlig frihed til at tænke, tale og tro, hvad man vil, men det rækker ikke nødvendigvis til, at man også kan respekteres og gøre karriere, hvis man siger, hvad man tror og vil. Det er sikrest at bruge sin ytringsfrihed til at udtrykke hvad der er politisk korrekt.

Vores moderne opfattelse af frihed stammer ikke mindst fra Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Efter ham fulgte flere, der reagerede på pres fra stat, kirke, konventioner og så videre. For Rousseau var civilisation skadelig, fordi den skaber sammenligning og dermed grådighed og magtsyge. Menneskene bør indrette samfundet, så alle oplever en så høj grad af frihed som muligt. Børn er fra naturens hånd perfekte. De må derfor ikke spoleres af snærende bånd og moralske krav.

Rousseaus tanker går igen hos mange filosoffer og finder også genklang hos en del teologer efter oplysningstiden.

Tanken er: Frihed er frihed for individet. Men hvis alle gør, hvad de ønsker, bliver alt kaos. Derfor er der brug for regulering fra blandt andet staten.

Problemet med den tænkning er, at det gør min næste til en begrænsning/trussel. Godt nok har den enkelte sin frihed, men den kan ikke udleves helt, så længe en ”næste” begrænser. For eksempel: De – procentvis – få børnefamilier, hvor der er to forældre af samme køn, har for nylig markeret, at der skal tages hensyn i retorikken fra børnehaver, skoler og andre institutioner, så man ikke kommer til at diskriminere den form for familie. Deres frihed til at leve, som de vil, begrænser andres frihed til at tale og tro, som de vil – og modsat. Hvis andre giver udtryk for en holdning om seksualmoral, der sætter grænser for forskellige seksuelle præferencer, opfattes det som en begrænsning af deres ret til frihed og et godt liv.

Eller: Har en politiker frihed til at udtale sig i et læserbrev om homoseksuel praksis? Må en præst mene, at en traditionel familie med far og mor er bedre for et barn end en familie med to forældre af samme køn? Må en kirke sige nej til vielse af to af samme køn?

Konsekvenserne er, at der må stadig større og større regulering til af ytringsfrihed, hvilket fører til stadig større tab af frihed. Jo større regulering – jo mindre frihed!

I kontrast til denne frihedstænkning, der har vundet hævd – og næsten eneret – står en nytestamentlig forståelse af kristen frihed: Vi er ikke så frie, som vi tror, vi er. Vi er bundet til noget uden for os selv.

Vi er bundet til og præget af for eksempel marketing og imagekontrol. Direktionsgangene har ikke mange kondisko. Lærerværelserne har ikke mange blazere og slips – og pædagoger bruger ikke stiletter.

Men heller ikke på det personlige plan er vi frie. De syv dødssynder kan udmærket opfattes som drifter, der er medfødte, og som er i spil i ethvert menneskeliv med personlige varianter om, hvad der er mest udpræget. Stolthed, grådighed, misundelse, vrede, lyst, fråseri, kedsomhed/dovenskab.

Kristen frihed er at være bundet til Gud. Han er den eneste, der er virkelig fri. Kun ved at være bundet til noget, kan vi blive frie. Dette ”noget” kan være marketing, demokrati, seksuelle frihedsnormer eller ytringsfrihed. Men problemet er ikke, hvad denne ”binding” gør ved mig, men hvilke begrænsninger den påfører andre. Udfordringen er også, hvor den fører os hen. Ofte trækkes man ved næsen af tidsånd i retninger, man for få år siden troede var utænkelige.

At være bundet til Gud er at blive befriet for frygt og skam gennem Guds nåde, kærlighed og tilgivelse. Men det er ikke en frihed til at gøre, hvad vi vil, men en frihed med et formål. En frihed til at søge Gud og virkeliggøre skabelsens formål: kærlighed til Gud – kærlighed til næsten. I det lys formulerede Luther det præcist: En kristen er fuldkommen fri og ikke underlagt nogen. En kristen er fuldstændig tjener for alle – og underlagt alle.

KRISTEN FRIHED er frihed fra alt, hvad der vil begrænse min kærlighed til Gud og næsten. Det er ikke frihed fra andre, men frihed for andre. I vores moderne samfund har vi blandt andet kaldt det ”åndsfrihed”. Det er friheden til at tro, som man vil – og kæmpe for det, man har kært – uden at skulle blacklistes på synspunkter, men nok få sine argumenter efterprøvet i dialog og debat.

Det er også anerkendelsen af, at andre vælger at ”binde sig til” andre ting end Gud. Det giver en udfordring, der kun kan løses, hvis man anerkender, at andre har samme ret, som man selv har: til at vælge, hvad man vil orientere sig ud fra.

Det vil give sammenstød, der kan udfordre sammenhængskraften i fællesskabet i samfundet. Men det må vi leve med og appellere til, at man i det sammenstød taler ordentligt og respektfuldt og ikke dømmer nogen ude af det gode selskab, fordi man ikke er enige med dem.

Kristen frihed er ret til at skabe fællesskab – til at elske – til at leve i frihed og næstekærlighed og her praktisere sin taknemlighed til den Gud, der har sat os frie – og det er at få øjnene op for, at den frihed, det er at være bundet til Gud, er frihed til fællesskab.

Kirke og fællesskab er derfor ikke et interessant kulturtilbud. Der er frit valg – og vores menneskelighed kendetegnes ved, hvad vi vælger at binde os til. At binde sig til Gud er at binde sig til livets ophav – og konsekvensen er, at kærlighed til næsten bliver det bestemmende ideal for livet i verden.

Jørgen Jørgensen er sognepræst og formand for Menighedsfakultetet.