Tidligere sognepræst: Kristendommen holder samfundet fri for falsk religiøsitet og totalitære tendenser

Der er i kristendommen indbygget en principiel protest imod, at staten bliver totalitær eller ”religiøs” i sin magtudøvelse

I DEBATTEN OM religion og politik og samfund er det i dag som regel en underforstået præmis, at betingelsen for, at et samfund kan være sekulært (verdsligt) er, at religionen fortrænges fra det offentlige rum og bliver en ren privatsag. Holder denne præmis? Jeg vil sige: Det afhænger helt af, hvad man forstår ved ”religion”.

Religion er nemlig ikke bare religion. Denne simple kendsgerning overses af mange religionsdebattører og politikere, som åbenlyst ikke ejer evnen til at skelne. Skelne hedder på græsk ”krinein”. Heraf er ordet ”kritik” afledt. At udøve kritik er altså at skelne.

Det er derfor ikke udtryk for veludviklet kritisk sans, hvis man – uden at skelne – blander alt sammen som ét fedt, for eksempel religion. Nej, kritik – og her religionskritik – det er præcis at skelne mellem religion og religion – man kunne også sige at bedømme religion.

Det er derfor tænkeligt, at én form for religion (eller flere) anfægter et samfunds sekularitet (verdslighed), mens en anden form for religion kunne være en vigtig forudsætning for ægte sekularitet i et samfund. Med ”ægte sekularitet” menes en sekularitet, som ikke forvandler sig til en ny religiøsitet, men forbliver verdslig.

Vores ”egen” evangelisk-lutherske kristendom, her forstået som den offentlige forkyndelse af, at et menneske retfærdiggøres ved tro på evangeliet og ikke af egne gerninger – har den været en hindring for ægte verdslighed i det danske samfund?

Det kan man ikke med nogen ret påstå, når man ser på, hvordan det danske demokrati er indrettet og fungerer.

Tværtimod kan den lutherske kristendom med gode grunde hævdes at være en medvirkende faktor til, at samfundet og dets lovgivning holdes fri for det, som man ud fra den samme forkyndelse må kalde falsk religiøsitet, det vil blandt andet sige verdslighed, der bliver pseudoreligiøs.

”VERDSLIG” PSEUDORELIGIØSITET er historien fuld af eksempler på, for eksempel det 20. århundredes store totalitære ideologier.

Men også i nutiden og i mindre målestok antager sekulære projekter som for eksempel klima og miljø og sundhed ofte mere eller mindre (pseudo)religiøs karakter, hvilket ikke nødvendigvis fremmer sagligheden i tilgangen til de reelle problemer, som skal løses.

Den svenske teolog Gustaf Wingren taler et sted om, at evangeliet om retfærdiggørelse af tro afsakraliserer hele den menneskelige arbejdsverden (altså lader det menneskelige arbejde rette sig ikke mod Gud og egen fortjeneste, men udelukkende mod næsten og verden) og således holder hverdagsgerningerne fri af falsk religiøsitet.

Tilsvarende taler den tyske teolog Gerhard Ebeling om, at troen holder den borgerlige retfærdighed fri for den indbildning, at mennesket derigennem skal retfærdiggøre sig over for Gud (eller over for offentlighed og socialt netværk, kunne man tilføje). På den måde befrier troen til nøgtern politisk erkendelse og politisk handling.

Derfor er det mere end tvivlsomt, om det er en god idé at få ”religionen”, igen forstået som evangeliets forkyndelse af menneskets frelse ved tro, ud af det offentlige rum. Måske forholder det sig tværtimod sådan, at netop den kristne forkyndelses tilstedeværelse i et samfund kan være medvirkende til, at det pågældende samfund holdes fri for totalitære og teokratiske tendenser.

Der er i kristendommen indbygget en principiel protest imod, at ”kejseren” (staten, samfundsmagten) gør sig selv til ”gud”, det vil sige bliver totalitær eller ”religiøs” i sin magtudøvelse. Tilsvarende er der i hvert fald i protestantisk kristendom en lige så klar protest imod, at ”Gud” (og det vil i praksis sige kirken) tiltager sig ”kejserens” magt, altså bliver en politisk magtfaktor (teokrati).

I DEN AKTUELLE SAMFUNDSDEBAT kunne det utvivlsomt tjene til større nøgternhed og saglig politisk stillingtagen, hvis debatten blev befriet for det, som Wingren kaldte falsk religiøsitet – eller for den indbildning, Ebeling talte om, at mennesket så at sige skal retfærdiggøre sig selv gennem sin personlige vandel og sine retfærdige gerninger – for eksempel sin korrekte miljømæssige og sundhedsmæssige opførsel.

Befrielsen til nøgternhed ikke kun i personlige, men også i samfundsmæssige og politiske forhold, er en af kristendommens sidegevinster dér, hvor evangeliet forkynder retfærdiggørelse af tro uden gerninger.

Denne befriende nøgternhed skulle det moderne samfund besinde sig på, inden det smider barnet ud med badevandet.

