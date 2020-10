Åbent brev til udenrigsministeren: Vi appellerer til, at Danmark fordømmer krigshandlingerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Den 27. september tidligt om morgenen indledte det aserbajdsjanske militær et bredt angreb mod republikken Artsakh og dens civilbefolkning, herunder kvinder og børn. Vi fordømmer kraftigt disse handlinger og appellerer til Danmark om at yde hjælp både humanitært og politisk

Den 27. september tidligt om morgenen indledte det aserbajdsjanske militær et bredt angreb mod republikken Artsakh (Nagorno-Karabakh) og dens civilbefolkning, herunder kvinder og børn. Artsakh har været befolket af kristne armeniere siden urtiden, og derfor bliver dens sikkerhed garanteret alene af Armenien. Artsakh er ikke alene i defensiv mod Aserbajdsjan, men også mod Tyrkiet, som nu er involveret i krigen.

Den 29. september blev Tyrkiet synligt involveret i kampene, hvor et tyrkisk F-16-fly nedskød et armensk SU-25-militærfly i armensk luftrum. Tyrkiet bidrager ikke alene med sin militære teknologi, men er også begyndt at sende lejesoldater fra syriske terrorgrupper til frontlinjen. Der er rapporteret om, at cirka 4000 syriske ”hellige krigere” er flyttet til Aserbajdsjan for at gøre op med de kristne armeniere.

Aktuelt er angrebene eskaleret og intensiveret, og der er nu også angreb mod civilbefolkningen i Armenien.

Vi fordømmer kraftigt disse handlinger og ser med stor bekymring på den aserbajdsjansk-tyrkiske aggression. Armenierne er ikke oprørere eller separatister, men en indfødt urbefolkning, der har eksisteret i flere tusinde år, og som verdens første kristne nation er Armenien indstillet på en fredelig løsning på enhver konflikt, også denne. Aserbajdsjan har nu igennem snart 30 år skabt uro i området, siden OSCE’s Minsk-gruppe påbegyndte forhandlinger om fred i regionen efter våbenhvilen mellem Armenien og Aserbajdsjan i 1994. I 30 år har Alijev-klanen opretholdt sin autoritære magt over sin befolkning ved ofte at anvende krigstrusler mod de kristne Armeniere og true med en militær løsning på konflikten. De seneste store krigshandlinger skete i 2016 og i juli 2020, hvor der, ud over mange unge soldater, også døde uskyldige civile på begge sider. Artsakh-konflikten skal løses af hensyn til den menneskerettighed, vi tager for givet her i Vesten. I dette øjeblik er liv og sundhed i fare for den samlede befolkning i området.

Vi står i solidaritet med befolkningen i Artsakh og appellerer til, at Danmark fordømmer krigshandlingerne og bidrager intensivt til en fredelig løsning på internationalt niveau. En konstruktiv løsning, ikke bare for Artsakh og Armenien, men for hele befolkningen i området. Konflikten har kostet utallige menneskeliv de seneste 30 år, disse tal stiger minut for minut under de nuværende omstændigheder. Danmark må beskytte de demokratiske værdier og menneskets ret til selvbestemmelse.

Med mindet om de danske missionærer Karen Jeppe og Maria Jacobsen appellerer vi til Danmark om at yde hjælp både humanitært og politisk.

Ararat Forening Danmark er en armensk forening. Det åbne blev blev sendt til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) den 30. september.