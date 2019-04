Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg er glad for, at Kurt Strand finder både kritik og konklusion i min bog ”Det store EU-bedrag” relevant. At han savner dokumentation, klinger omvendt hult, skriver Anders Vistisen, der er gruppeformand i EU-Parlamentet for Dansk Folkeparti