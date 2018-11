Mor til fire: Vi kvinder burde støtte de mødre, som vil gøre karriere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg vil her fokusere på, hvordan vi som kvinder forholder os til mønsterbryderne: de kvinder, som ønsker at holde kortere barsel eller at gøre karriere og fortsætte aktiviteter under barselsorloven med den lille på armen, skriver Kirsten Lise Andersen, der er stifter af virksomhed, som leverer privat sundhedspleje

ALLEREDE SOM helt ung pige vidste jeg, at jeg ville være mor, når jeg blev voksen. En opvækst i en børnerig familie med masser af fætre og kusiner til familiefesterne og kærlig kontakt på tværs af aldre har gjort, at jeg altid har elsket mange børn omkring mig. Jeg var selv den yngste ud af en søskendeflok på fire, men var vild med mine yngre fætre og kusiner. Og senere nevøer og niecer. Kønsrollemønstrene var klassiske: Mødrene arbejdede deltid eller var hjemme, mens børnene var små – mændene sørgede for familiens økonomiske velstand. På hver sin vis bidrog kønnene til familiens trivsel. Kun min moster var mønsterbryder og forenede børn med karriere.

Som ung kvinde var der noget, der begyndte at optage mig: Hvordan kvinder forholder sig til hinandens måder at være kvinder og mødre på. Dengang havde man dog pli og holdt drøftelserne af andre kvinders valg inden for hjemmets fire vægge.

MIN GENERATION AF KVINDER er startet på det samme grundlag som mændene med mulighed for skolegang, studentereksamen og uddannelse, vi selv har valgt. Vi har gode barselsforhold – både mænd og kvinder. Her er en stor del øremærket kvinden, men resten har begge parter ret til at dele, som det passer sig bedst i den enkelte familie.

Alligevel har kvinderne inklusive undertegnede valgt at tage den største del af orloven. I de fleste familier har det givet sig selv: Kvinden har haft den tætte kontakt med spædbarnet og haft lyst til at tage hele barselsorloven – manden har ikke krævet sin ret, for han ved som regel ikke, hvad han går glip af. Samtidig har manden tit en højere indkomst (og ellers får han det!). Alle tallene har vi hørt om: Hvordan kvinder går ned i løn og løngabet mellem mænd og kvinder bliver større af, at kvinden tager barslen alene.

Jeg vil her fokusere på, hvordan vi som kvinder forholder os til mønsterbryderne: de kvinder, som ønsker at holde kortere barsel eller at gøre karriere og fortsætte aktiviteter under barselsorloven med den lille på armen.

JEG ØNSKER, AT DET BLIVER mere reglen end undtagelsen, at denne mulighed foreligger, og at vi som kvinder bakker hinanden op og støtter dem, som ønsker at bidrage uden for hjemmet, samtidig med at de tager sig omsorgsfuldt af deres lille barn. For de kvinder, for hvem det udløser energi og glæde, som deres barn profiterer af. En glad mor er en god mor!

Jeg har selv nydt alle mine barsler til fulde og bestemt ikke været særlig forhandlingsvillig i forhold til at dele barselsorloven. De tre første gange trak jeg helt stikket under mine barsler. Jeg studerede og arbejdede på deltid ved tilbagevenden fra barselsorlov. Jeg havde et stort behov for at være hjemme så meget som muligt. Men fjerde gang havde jeg lysten og muligheden for at gøre det anderledes under min barsel gennem frivilligt bestyrelsesarbejde. Her gjorde jeg nogle overraskende erfaringer.