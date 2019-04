Lad Danmarks landområder blomstre - Der er et stort potentiale i de mindre byer og landområder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er masser af lokalsamfund rundt-omkring i Danmark, hvor den næste store succeshistorie kunne ligge gemt. Men fordi vi har så travlt med at dyrke urbaniseringen, er der stor risiko for, at vi vil gå glip af denne historie, skriver direktøren for Thise Mejeri

I DANMARK opererer vi med et lidt bagvendt princip: Jo større en by man bor i, jo mindre er forpligtelserne til, at man selv tager ansvar for sin udvikling – og jo mere ret har man til at få alskens udfoldelsesmuligheder serveret i kort afstand fra sin hoveddør.

Det betyder i praksis, at de mindre byer, der kunne have størst gavn af en hjælpende hånd, i høj grad bliver overladt til sig selv. Samtidig sidder borgerne og magthaverne i storbyerne og fortæller os, der har hjemme i de mindre byer, at ”nu må I også lige bevise jeres værd”, mens de direkte eller underforstået lader os vide, at afviklingen i landområderne i vid udstrækning er vores egen skyld.

Sådan har det givetvis altid været. Det er i hvert fald den eneste virkelighed, jeg har kendt til, siden jeg kom til verden i Thise i 1955.

I 1960’erne oplevede jeg, hvordan først det lokale mejeri og sidenhen folkeskolen skulle lukke. Vi besluttede os for at bekæmpe beslutningerne, og det lykkedes os at holde liv i begge dele.

Men det var en hård kamp, som er fortsat lige siden, og som kun er intensiveret gennem kommunesammenlægninger og finanskriser og en hastigt tiltagende urbanisering. Havde magthaverne i vores land fået deres vilje, ville Thise sandsynligvis slet ikke have eksisteret længere.

Men Thise består, og i kraft af det mejeri, som jeg har æren af at være direktør for, er denne lille og tidligere så let oversete flække nu hjemsted for en virksomhed, der omsætter for over én milliard kroner om året.

Man kunne argumentere for – og det er der mange, der gennem tiden har gjort – at Thise Mejeri er en succes, der kunne være opstået alle mulige steder. Det er jeg dog uenig i.

Som jeg har oplevet de efterhånden mange forgangne årtier, er det lige præcis Thises unikke historie, der er forudsætningen for, at denne succeshistorie kunne skabes lige præcis her.

For mejeriet er ikke blot en mekanisk størrelse, der kunne rives op med rode og plantes et nyt sted. Det er derimod en organisme med sit eget liv og sin egen særlige sjæl, kultur og modstandsdygtighed, som er opstået og rundet af sin specifikke historie, natur og geografiske placering.

Der er masser af lokalsamfund rundt-omkring i Danmark, hvor den næste store succeshistorie kunne ligge gemt. Men fordi vi har så travlt med at dyrke urbaniseringen, er der stor risiko for, at vi vil gå glip af denne historie. Men tænk engang, hvis man sadlede om. Tænk, hvis man holdt op med at skyde lokalsamfundene den selvforskyldte afvikling i skoene og i stedet gjorde alt, hvad man kunne, for at få dem til at blomstre op. Med udgangspunkt i det givne områdes særegne kultur og naturlige forudsætninger.

Da jeg sidste år var med til at etablere Skivemødet, som bærer undertitlen ”Danmark i balance”, og som holdes for anden gang den 2. til 4. maj, var det netop for at belyse det potentiale, der åbenlyst ligger i Danmarks mindre byer og landområder.

Siden det seneste folketingsvalg har det imidlertid stået klokkeklart, at Danmark er røget i ubalance, og den gensidige forståelse og respekt land og by imellem er mindre end nogensinde. Hvis vi ikke vender udviklingen, står det skidt til for det Danmark, der ligger uden for storbyerne, og de negative effekter heraf vil kunne mærkes over hele landet. Med Skivemødet gør vi således alt, hvad vi kan, for at sætte denne udfordring øverst på dagsordenen. Til at hjælpe os har vi inviteret en række toppolitikere, kulturpersonligheder og chefredaktører, og de vil alle debattere, hvordan vi igen kan få et Danmark i balance.

Poul Johannes Pedersen er direktør, Thise Mejeri.