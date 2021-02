Hold fast ved Luther. Lars Sandbeck burde melde sig ind i den græsk-ortodokse kirke

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Sandbeck hævder i sit nedladende og hovne ”citatplukkeri”, at alle frelses. Men det svarer til at sige, at alle skal giftes, om de vil eller ej, og om de elsker den anden eller ej

”Folkekirken kaldes en ’evangelisk-luthersk’ kirke, og dermed har den temmelig uklogt forpligtet sig selv på en bestemt historisk betinget konfession, som mennesket Martin Luther (ganske ufrivilligt) lagde navn til,” skriver lektor Lars Sandbeck i kronikken den 1. februar i Kristeligt Dagblad.

Mener Sandbeck, at hans egen holdning er ahistorisk? Han fremkommer selv med en konfession, som er præget af sin demokratiske samtid, og argumenterer med ”tiden” lige nu og mener, at teorien/teologien må tilpasses praksis, for ”i sin praksis skelner vi i folkekirken imidlertid ikke mellem mennesker. Kirken er for alle.”

Sandbeck falder kort sagt for samme anklage, som han retter mod det lutherske at være tidsbundet.

Nej, selvfølgelig skelner kirken ikke mellem mennesker. Det gør Gud, der kender hjerterne og ser i det skjulte. Reformatorerne greb dette i Jesu lignelse om hveden og rajgræsset, der skulle blive stående side om side.

Sammenligner man imidlertid Luther og Sandbeck med Bibelens ord, så står én ting helt klart, nemlig at Luther ligger den meget nærmere i ånd og bogstav, end Lars Sandbecks semisociologiske og græsk-ortodokse dogmer.

Selvfølgelig kan Gud frelse alle, men det betyder jo ikke, at alle frelses.

Som C.S. Lewis siger i ”The Great Divorce”: Der er kun to slags mennesker: Dem, som til Gud siger: Din vilje ske, og dem, til hvem Gud siger: Din vilje ske, gør som du vil. Det ender godt for alle, som tror og vil frelses af Kristus. Når Paulus siger, at Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, så betyder det jo, at forkyndelsen af Guds ord skal kalde til omvendelse og bringe frelsens mulighed nær.

At nægte det er at nægte, at Gud er kærlighed, fordi Gud kun vil elskes i frihed. Det var derfor, Kristus lod sig inkarnere som et fattigt menneske i Israel, der alene spurgte om tro og til mange sagde: Din tro har frelst dig!

Sandbeck hævder i sit nedladende og hovne ”citatplukkeri”, at alle frelses. Men det svarer til at sige, at alle skal giftes, om de vil eller ej, og om de elsker den anden eller ej. Det er ikke kristendom, men nærmere et dogme om tvangsægteskab, og kan næppe sammenlignes med frelse – og har intet med kristendom at gøre. For dette dogme ville kræve underkastelse og ikke kærlighed, at Salomon tog Sulamit mod hendes vilje.

Lad os holde fast ved Luther, hvor tidsbunden han end måtte synes den yderst tidsbundne og temmelig hovne Sandbeck, der får skolemestereret både Augustin og Luther i sin kronik.

Han burde melde sig ind i den græsk-ortodokse kirke, hvor han ifølge sine egne ord hører mere hjemme end på folkekirkens efteruddannelse for lutherske præster.

Torben Bramming er sognepræst.