Marcus Knuth (K): Lad os prioritere kristne kvoteflygtninge

Det går bedst, når vi inviterer dem, som accepterer vores kristne værdigrundlag, skriver udlændingeordfører Marcus Knuth (K)

DANSK udlændingepolitik har alt for længe været domineret af politisk korrekthed. Af frygten for at tale for positivt om vores kristne religion og om, at kristne værdier har betydning for udlændinges integration i Danmark. Jeg mener derfor, at vi skal slå fast, at i Danmark har kristendommen forrang for islam og andre religioner. Og at vi fremover skal holde vores kristne værdigrundlag i tankerne, når vi udvikler vores asyl- og integrationspolitik.

Derfor opfordrer jeg nu regeringen til at prioritere forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter, når den igen begynder at invitere kvoteflygtninge til Danmark.

Socialdemokratiet åbnede i 2019 for et begrænset antal kvoteflygtninge fra Syrien, og nu presser SF og andre røde partier på for, at vi i 2020 skal tage op mod 500 personer hertil. Jeg er stærkt uenig i timingen, da vi stadig har enorme integrationsproblemer i Danmark, men såfremt regeringen alligevel inviterer hundredvis af nye flygtninge hertil, bør vi revurdere hvem og hvorfra.

Vi bør fokusere på at invitere de mest udsatte samt dem, der har størst mulighed for at falde til i Danmark.

DET GIVER GOD MENING af flere årsager. For det første er de religiøse mindretal i blandt andet Mellemøsten nogle af dem, som bliver udsat for de allerværste forbrydelser. Se bare, hvordan Islamisk Stat og andre islamistiske grupper jager kristne, jøder eller yazidier.

For det andet har årtiers fejlslagen integration i Danmark lært os, at fælles værdigrundlag som religion er afgørende for, om folk falder til i vores land eller isolerer sig i muslimske parallelsamfund, hvor der er omfattende problemer med rabiate moskéer og imamer, med unge piger, der bliver tvangsgift, og med kvinder, der ikke må komme ud på arbejdsmarkedet.

Kvoteflygtningesystemet har den fordel, at det er os selv, der bestemmer, hvornår, hvorfra, og hvor mange vi inviterer til Danmark. Danmark har allerede såkaldte integrationsparametre for kvoteflygtninge, såsom uddannelse og alder. De har vist sig at være vigtige for, om man får et arbejde og lærer vores sprog.

Vi kan også selv invitere kvoteflygtninge fra udvalgte lande og geografiske områder, hvilket giver os mulighed for at prioritere områder, hvor der er forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter, der har gode muligheder for at integrere sig i vores samfund.

MIT FORSLAG OM KVOTEFLYGTNINGE bygger på et arbejde, som Naser Khader (K) længe har haft fokus på. I 2017 fik Naser Khader presset igennem, at der skulle oprettes et kontor i Udenrigsministeriet for at hjælpe forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter ude i verden. Det var ikke velanset af alle partier, men der er i høj grad behov for indsatsen.

Tag bare Irak, hvor der var omkring 1,5 millioner kristne i landet i 2003, da Saddam Hussein blev fjernet. I 2008 var tallet faldet til 600.000, og i dag er der kun omkring 250.000 tilbage i landet. Tallene for jøder og andre religiøse minoriteter i regionen er lige så nedslående.

Når vi inviterer flygtninge til Danmark udefra, så skal de altså være indstillet på at tage vores danske værdier til sig. Vores værdier bygger grundlæggende på kristendommen, uagtet om man er troende eller ej: næstekærlighed, tilgivelse, ligeværd mellem mænd og kvinder. At vores lovsystem ikke kommer fra Koranen, men fra Grundloven. At det er domstolene og ikke imamer, der er den dømmende magt i Danmark.

Det ændrer ikke på, at vi har religionsfrihed i Danmark. Det har vi. Men vi har ikke religionslighed, for Danmark er grundlæggende et kristent land.

Vi er åbne over for alle religioner, bare man opfører sig pænt og lever efter vores danske værdier. Historien har nemlig vist os, at det nu engang går bedst, når vi inviterer folk hertil, som grundlæggende accepterer vores kristne værdigrundlag. At påstå andet vil være at holde fast i den politiske korrekthed, der i alt for mange år har bidraget til vores fejlslagne udlændingepolitik.

Marcus Knuth er medlem af Folketinget og udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti.