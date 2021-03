Lad troen og kærligheden nå hjertet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde (...)”

Johannes’ Åbenbaring 2, 4-5

Hvor kan det dog være irriterende at få at vide, at vi er galt på den. Og hvor kan det gøre os vrede. Men sandheden kan ikke ændres. Enten må vi tilslutte os den, eller vi kommer længere og længere bort fra den. Dog bliver sandheden ved med at bore i os, anfægter os, indtil vi får møbleret om i vore egne usandheder og magelige holdninger. Det er så let at lukke op for alt det, som passer ind i vores egen lyst og tankegang. Desto vigtigere er det at holde åbent i vore øregange og sind for det, som Herren siger.

”Du har svigtet din første kærlighed,” lyder det i Johannes’ Åbenbaring til menigheden i Efesos. Denne ug-menighed er på trods af sin gode begyndelse ved at blive hårdhjertet og hører ikke længere med åbent sind. Mærkeligt og dybt foruroligende: Så tæt var de på Kristus i alt og så alligevel i fare for at gå død, åndelig talt. Du har svigtet din første kærlighed. Derfor kalder Jesus Kristus nu fra sin Himmelske herlighed på denne menighed, ligesom han kalder på os i vore menigheder.

Også vi kan jo gå døde i hjerteforholdet, selvom vi ydre set lever med i kirkens liv. Han banker på for at trænge igennem den skal af tilfredshed med egen tro og liv, som vi let forfalder til. Bevar jeres gode vaner, men lad også troen og kærligheden nå hjertet! Og Jesus nøjes i dag ikke med at kalde mildt, men henvender sig i klar tale: Vend om! Han vil ryste Efesos-menigheden og os ud af selvtilfredshed og ind i kærligheden til ham og vores næste på ny. Kærlighedens tro og kærlighedens gerninger.

Jesus samler ikke blot på fejlfrie. Nej, for de findes ikke! Men Jesus gav sit liv netop for at redde os ud af løgn og kulde og ind i Himlens nådige sandhed.

Påsken om nogle uger minder os om, hvad det kostede Jesus at frelse os fra vore kolde hjerter. Den frelse vil vi holde fast i, bevares i, helt til vi kan spise af livets træ i Guds paradis. Som han giver de varme hjerter i Efesos løfte om.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.