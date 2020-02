Lægeforeningen: Patientklagesager er for lang tid i systemet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Urimeligt, at patienter skal vente 16 måneder på at få afgjort deres klagesager over læger og andre sundhedspersoner, skriver formanden for Lægeforeningen

Det tager mere end et år – faktisk hele 16 måneder, før patienter får afgjort deres klagesager over læger og andre sundhedspersoner hos den aarhusbaserede Styrelsen for Patientklager. Det er helt urimeligt. Både for patienten, de pårørende og for de sundhedsprofessionelle, som der er klaget over.

I Lægeforeningen er vi meget optagede af, at vi skal lære af de fejl og misforståelser, som finder sted i sundhedsvæsenet. Vi ved også, at det betyder meget for mange af de patienter, som klager, at deres erfaringer bliver brugt til at forbedre sundhedsvæsenet og undgå fejl. Derfor er det afgørende, at sagerne i Styrelsen for Patientklager behandles i et helt andet tempo end i dag, og at vi bruger afgørelserne til at blive bedre.

Samtidig er der den menneskelige dimension. Både patienter og sundhedsprofessionelle har et ønske om at få afgjort sagen inden for en rimelig tid. Pressen har berettet om patienter og pårørende, som venter og venter og venter. Og i det seneste nummer af Ugeskrift for Læger beskriver en overlæge, som ventede i to år på at få afgjort en klagesag, en svær tid med frustration og skyld. Det var svært at tale om sagen, som også påvirkede hans familieliv.

Jeg ved fra mit arbejde både på sygehus og i almen praksis, at de kolleger, som oplever at få en klagesag, ofte tager det meget nært. Læger vil som alle andre mennesker gerne gøre deres arbejde så godt som muligt, og derfor er det alvorligt, hvis en patient beslutter sig for at klage over dem.

Baggrunden for de meget lange ventetider er ifølge Styrelsen for Patientklager, at der er kommet flere klagesager til, og at det tager tid at lære nye medarbejdere op efter styrelsens flytning fra København til Aarhus i 2018.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er medarbejderne i styrelsen – eller selve styrelsen for den sags skyld – som jeg kritiserer. Det var en politisk beslutning at flytte styrelsen, og dermed er det også hos politikerne, ansvaret for opretningen ligger.

Derfor er det også positivt, at et politisk flertal i Folketinget kort før jul besluttede at tilføre styrelsen flere midler til at få ventetiden ned. Det er stor opgave, som vi fra lægeside vil holde skarpt øje med. Det kan ikke gå hurtigt nok at få nedbragt den alt for lange ventetid.

Andreas Rudkjøbing er formand for Lægeforeningen.