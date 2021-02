Efterskoleforstander: Læreruddannelsen skal løftes - ikke fornyes

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi bør øge kvaliteten af læreruddannelsen, og vi bør lade de praktiske og didaktiske aspekter fylde meget mere fremover. Vi kan med fordel starte med praktikken, så vi ikke svigter de studerende

For tiden diskuteres en mulig ny, privat læreruddannelse, der skal ligge i Herning. Der er røster, der taler for, mens andre taler imod. Jeg tillader mig at bringe et helt andet aspekt ind i debatten, som er uafhængigt af, hvorvidt forslaget om den nye læreruddannelse i Herning vedtages eller ej. Jeg mener, der er andre forhold ved læreruddannelsen, der er vigtigere at diskutere.

Efter min mening svigter vi de lærerstuderende med den nuværende uddannelsesordning. Det betyder, at de ofte får et alvorligt praksischok, når de kommer i praktik på skolerne. Samtidig er praktikperioderne ofte for korte til, at de studerende for alvor får mulighed for at prøve sig selv af i det, der kunne minde om et rigtigt lærerliv.

I forlængelse af dette vil jeg opfordre de lærerstuderende til at engagere sig så meget som muligt i frivilligt organisationsarbejde for derigennem at opnå didaktiske og pædagogiske kvalifikationer, som de lige nu ikke opnår på deres uddannelse.

På vores efterskole får vi hvert år lærerstuderende i praktik. De kommer fra forskellige professionshøjskoler, årgange og studieordninger. Deres mål for praktikopholdet er derfor altid forskellige. De har dog én ting tilfælles, som ryster mig hver gang, og som må løses, hvis vi vil hæve kvaliteten af uddannelsen.

Når lærerstuderende fortæller om deres studium og den konkrete hverdag, er det slående, hvor få undervisningstimer de har. Det er ganske almindeligt, at de kun er på studiet nogle formiddage hver uge. Resten af tiden skal bruges på gruppearbejde, opgaver og selvstudium. Dette er at svigte de studerende.

Der er mange studerende, der godt kan forholde sig til en hverdag, hvor de skal læse faglitteratur og skrive opgaver. Det er imidlertid ikke nok at kunne læse. Det læste skal kunne omsættes til forståelse og sidenhen overføres til praksis. Det fordrer, at der er tid i undervisningen til at kunne diskutere den læste litteratur med så vel medstuderende som undervisere, hvilket kræver langt flere og bedre undervisningstimer, end vi byder de studerende nu.

Når de studerende gives så ringe muligheder for at gøre sig didaktiske overvejelser, der sidenhen kan omsættes til konkret praksis, ender de med at blive ladt i stikken. På kort sigt svigtes de i forhold til deres praktikperioder. På langt sigt svigtes de i forhold til deres første ansættelse.

Vi har adskillige gange oplevet, at studerende har fået et praksischok, når de er kommet til en skole som vores. Der er studerende, der pludselig erfarer, at det langtfra er nok at kunne sin faglitteratur eller at have praktiske færdigheder, men at læreropgaven i meget høj grad handler om for eksempel evnen til at danne relationer og være den tillidsskabende leder i undervisningen. Nogle studerende giver næsten op ved denne erkendelse, mens andre tager opgaven på sig og hurtigt vokser med den.

At være lærer er at være praktiker. Derfor bør praktiske aspekter få lov at fylde meget mere i uddannelsen, end tilfældet er i dag, hvor det intellektuelle og akademiske er i højsædet. Vi hører fra flere praktikstuderende, der er hos os, at det halter med didaktikken i den daglige undervisning. Når praktikperioderne derudover er for korte til rigtigt at komme ind i substansen, svigter vi igen de studerende. Der er imidlertid flere muligheder for at hjælpe de studerende på vej.

I forbindelse med debatten om en mulig ny læreruddannelse i Herning er Den Frie Lærerskole i Ollerup blevet nævnt flere gange. Her har man en praktikordning, der adskiller sig markant fra alle øvrige uddannelsessteder. Her varer uddannelsen fem år, hvoraf det tredje år er afsat til én praktik, der varer et helt skoleår. Vores erfaring er, at denne praktikordning rummer store fordele og muligheder.

For det første er perioden så lang, at den studerende kan nå at afprøve mange forskellige ting. Blandt andet den helt basale erfaring, at der skal forberedes, gennemføres og evalueres megen undervisning på kort tid. Studerende fra professionshøjskolerne er kun på praktikskolen i nogle uger, og ofte er det for kort tid til, at de for alvor kan afprøve sig selv og drage nyttige erfaringer, som de kan omsætte til nye undervisningsformer.

For det andet når de på et helt år at komme i relationsmæssig position i forhold til eleverne. Det betyder, at de unge lukker op over for den studerende og lader vedkommende få en fuldgyldig rolle at spille i deres efterskoleår. Så vel fagligt som socialt og personligt.

For det tredje kan vi som skole nå at danne os et virkelig godt og udtømmende billede af den studerende, som er brugbart, når vi skal evaluere den studerende i forhold til et fremtidig lærerliv. Dette lader sig ikke for alvor gøre i de kortere praktikperioder.

Det er imidlertid ikke realistisk at forestille sig, at læreruddannelsen forlænges med et år, og at de studerende skal et helt år i praktik. Det vil gøre for ondt på professionshøjskolernes indtægter, hvis de skal vente et år med at få deres taxametertilskud for hver studerende. Vi må således gå andre veje.

Derfor vil jeg opfordre alle lærerstuderende til at engagere sig i frivilligt arbejde på den ene eller anden måde. Der er masser af organisationer, man kan engagere sig i, ligesom der er mulighed for at gå ind i privat lektiehjælp og så videre.

Vi kan tydeligt mærke forskel på de studerende, der engagerer sig i frivilligt arbejde, og dem, der ikke gør. De, der gør, får konkret, praktisk erfaring, der er direkte omsættelig i didaktiske overvejelser. De får altså et forspring i forhold til de studerende, der ikke engagerer sig. De lærer at indgå i det relationelle arbejde, der sammen med det faglige er fuldstændig afgørende for at blive en god lærer.

Som samfund kan vi imidlertid ikke blot forlade os på, at de studerende tilegner sig disse vigtige aspekter af deres profession igennem frivilligt arbejde. Vi må derfor diskutere, hvordan vi kan forbedre den nuværende læreruddannelse, så vi fremover ikke svigter de studerende i samme grad, som vi gør det nu i forhold til didaktik og praktik.

Debatten om en privat læreruddannelse i Herning eller ej er derfor ikke den vigtigste diskussion, der bør føres lige nu. Der er langt vigtigere og større ting at tage fat på. Hvis uddannelsen i Herning eller debatten om den kan være med til at skubbe på den udvikling, der er behov for, så er det fint med en sådan. Vi bør imidlertid tage fat et andet sted: Vi bør øge kvaliteten af læreruddannelsen, og vi bør lade de praktiske og didaktiske aspekter fylde meget mere fremover. Vi kan med fordel starte med praktikken, så vi ikke svigter de studerende, men i stedet motiverer dem til og giver dem reelle muligheder for at kunne varetage deres fremtidige profession.

Christian Hougaard-Jakobsen er forstander på Midtsjællands Efterskole.