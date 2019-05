Landsforeningen af Menighedsråd: Demokratisk samtale er mere end spørgeskemaer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er stor forskel på at blive inddraget som bruger i en undersøgelse forud for en konsulentrapport og så at blive inddraget i beslutningerne som den myndighed, der efterfølgende skal leve med løsningerne og skaffe midlerne til at gennemføre dem, skriver formanden for Landsforeningen af Menighedsråd

Biskop Henrik Stubkjær forsvarer i Kristeligt Dagblad den 2. maj det oplæg, Kirkeministeriet har offentliggjort med 16 forslag, der skal styrke stiftsadministrationerne.

Formålet med analysen var ”at identificere områder, hvor opgaverne i dag løses mindre effektivt, og formulere bud på, hvordan opgaverne for stiftsadministrationen som helhed kan løses mere effektivt”. Ministeroplægget lancerer i stedet en pakke til cirka 20 millioner kroner årligt, som skal betales af folkekirkemedlemmernes kirkeskat.

Det er en pakke, som vil have stor betydning for de menighedsråd og provstiudvalg, som er genstand for stiftsadministrationernes rådgivnings-, vejlednings- og administrative opgaver samt samskabelsesopgaver, som det hedder i oplægget.

Derfor er sagen for stor til en hurtig beslutning, selvom der er flere gode forslag i selve oplægget.

Jeg har peget på, at oplægget samtidig er lavet uden at inddrage menighedsrådene og provstiudvalgene – dem, der skal have gavn af løsningerne, og som skal indkræve pengene fra folkekirkens medlemmer.

Henrik Stubkjær skriver, at menighedsrådene allerede er blev spurgt i en brugerundersøgelse. Men at betragte en spørgeskemaundersøgelse som inddragelse af kirkens folkevalgte svarer ikke til demokratiopfattelsen i Landsforeningen af Menighedsråd. Der er stor forskel på at blive inddraget som bruger i en undersøgelse forud for en konsulentrapport og så at blive inddraget i beslutningerne som den myndighed, der efterfølgende skal leve med løsningerne og skaffe midlerne til at gennemføre dem.

Derfor argumenterer vi for en bredere høring med tid til en grundigere drøftelse af forslagene. Her ønsker vi, at man drøfter og tager stilling til balancen mellem de forskellige hensyn, der skal tages: Det folkekirkelige demokrati, stifternes opgaver og finansiering samt det ledelses- og styringsmæssige.

Der er nemlig væsentlige principper på spil i de konkrete elementer i ministeroplægget, som vi gerne vil have drøftet. Her er blot nogle få eksempler:

• Hvordan sikrer vi demokratisk kontrol med stiftsadministrationernes prioritering af opgaverne?

• Hvordan sikrer vi effektivisering af de administrative opgaver?

• Hvordan fastholder vi en høj kvalitet i rådgivning og vejledning af menighedsrådene?

• Hvordan giver vi menighedsrådene klarhed over, hvor de skal søge rådgivning og vejledning, som de har enkel og ubureaukratisk adgang til, når de har behov for det?

Min indsigelse på menighedsrådenes vegne mod oplægget kan således ikke reduceres til et spørgsmål om, hvad vi vil være med til at finansiere, eller hvordan der skal prioriteres. Det handler om synet på folkekirken. Vi vil gerne sikre, at menighedsrådene også reelt forbliver det centrale omdrejningspunkt for folkekirkens liv og vækst.

Vi er er klar til at tage drøftelserne efter valget og den valgkamp, der nu er i gang. Det medfører, at det daglige politiske spil for en stund går i stå, og vi blandt andet må afvente, hvem der bliver kirkeminister i en ny regering. Den tid bør vi bruge på at genoprette den tillidsfulde samtale og finde løsninger, der er til gavn for hele folkekirken.

I oplægget anvendes det moderne ledelsesbegreb samskabelse som udtryk for den måde, stifterne i stadig højere grad skal håndtere spørgsmål og løse problemer på sammen med andre aktører. Det havde været klædeligt, hvis også selve oplægget var skabt sammen med dem, det vedrører. Vi appellerer til, at samskabelse også bliver modellen for arbejdet med de 16 forslag fremover.

Søren Abildgaard er formand for Landsforeningen af Menighedsråd.