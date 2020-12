Leif Hjernøe har mistet sin ægtefælle gennem 57 år: Jeg oplever en trodsig julesorg og mærkelig juleglæde

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det bliver min første jul som enkemand. Og så er der vel ikke noget at sige til, at humøret for tiden skifter vankelmodigt mellem mismod og livsmod? Og dog, det var og er der nu alligevel:

”Velkommen i klubben!”. Sådan lød en solidarisk, vemodigt stemt, godmodig kondolencehilsen, da jeg forlod kirken efter en første adventsgudstjeneste. Den havde været præget af en lige så velment, men anderledes livsaligt formuleret velkomsthilsen om lyset, der julenat bliver tændt ”i mørkets skød”. Og her tænkes naturligvis på den kirkelige version af nytårssalmen, ”Vær velkommen, Herrens år”.

I min julesorg er jeg så privilegeret, at jeg nok er blevet enlig, men ikke ensom. Den nærmeste familie, den kommunale hjemmehjælp og – ikke mindst! – det kirkelige miljø bærer igennem. Helt uundværlige tilbud: De evangeliske tekster, de arkitektoniske og billedkunstneriske iscenesættelser, alt stærkt betonet af de musikalske og poetiske traditioner viser sig atter en gang at være slidstærke.

Der skal beslutsomhed og et vist mod til at ville artikulere sorgen. Ordene vil ikke rigtigt vide af den. Den skal imødegås modvilligt sørgmodigt, ordene skal mobiliseres tålmodigt langmodigt. Følelserne lader sig ikke sådan bevidstgøre.

Glosen armod får en ændret betydning: ar-mod. Umenneskeligt menneskeligt. Men hvad med hundene? Kattene ved jeg sørger. Det troede jeg ellers ikke, førend jeg nu selv erfarer det. Jeg har nok set og hørt på tv, at for eksempel store pattedyr som elefanter kan samles om en afdød artsfælle. Efter alt at dømme i sorg.

Men nu det med kattene: Har katte et sjæleliv? For sorg og død må vel høre et sjæleliv til, hvad det så end er. Digteren Søren Ulrik Thomsen har skrevet et digt derom i samlingen ”Rystet spejl” (2011). Forundret noterer han der om sin rødstribede afdøde kat, Kis: ”Men hvad var det så jeg læste/ i hendes grønne øjne/ når de kiggede og kiggede ind i mine/ som om også hun/ havde et spørgsmål til mig?”.

Disse spørgsmål, iagttagelser og overvejelser er her noteret, efter at min ægtefælle gennem 57 år forlod denne verden i september. Mine (jeg har efterhånden lært at sige/ skrive ”mine” – ikke mere ”vores”) katte er vedvarende desorienterede. Og det påvirker mig stadigvæk, at jeg naturligvis ikke kan besvare deres spørgende blikke på en forståelig endsige forstandig måde. Savner de deres ”mor”, eller er det mon kattenes reaktioner på min ændrede adfærd, sindsstemning og nye vaner, der lader sig tolke som sørgmodige?

I min egen forvirrede og uafklarede tilstand fornemmes i hvert fald et skæbnefællesskab. Jeg viger sårbart tilbage for alt programmeret ”sorgarbejde”. Døden lader sig ikke sådan analytisk begribe og behandle. Den er fornuftsstridig og forstandsmæssigt ubegribelig. Kun til en vis grad kan døden i kirkeligt regi for mig at se gøres rituelt håndterbar.

Hvorfor det må være sådan, forstås kun diffust, når man selv udsættes for ”den slags”. For det er et altomvæltende indgreb i ens tilværelse, der finder sted fra og med den endegyldige afsked, som man har forestillet sig så mange gange i sit liv. Man troede sig forberedt. Alligevel, selvom vi alle før eller siden selv skal miste eget eller andres liv, selvom vi nøgternt godt kan forstå døden som et i grunden trivielt vilkår, så er den i virkeligheden så uforklarligt anderledes, når vi rammes. Det må modfaldent erkendes.

Rammes, ja, alt bliver så brutalt brat forsynet med sørgerammer. Den ellers så fortrolige hverdag bliver gjort til en skifteramme, som skiftevis mister og omfatter sært vilkårlige indhold. Meningsfylde søges på en underlig halvhjertet maner. For egentlig er det slet ikke det, der søges. Jeg har ingen illusioner om eller noget behov for at finde nogen entydig mening. Døden er på én gang både kaotisk meningsfuld og krystalklart meningsløs.

At ”det er der ikke en kat, der kan forstå”, har jeg det paradoksalt nok befriende godt med. Døden unddrager sig fyldestgørende behandling. Den almindelige sprogbrug kommer, som det her kun alt for tydeligt ses, til kort. Jeg må hele tiden i ejendommeligt afværgende verbale manøvrer ”omtale” døden ved ”at tale udenom”.

Aldrig har det været mig så meget om at gøre at vande min dybt savnede elskedes potteplanter, lave de små anretninger, jeg forkælede hende med til det sidste, og fodre kattene til de vanlige tidspunkter.

Aldrig har det forekommet mig så livsvigtigt ”at tale om vejr og vind”. Før og nu har jeg aldrig været så anfægtet af mine gøremål. Det var ikke nok at tænke: Jeg gjorde, hvad jeg kunne. En nærmest overrumplende pligtfølelse fik mig på andre tanker: Kunne jeg, hvad jeg gjorde? Der tales så meget om livskvalitet. Hvad med dødskvaliteten?

Den, der i dette efterår har lyttet til forfatteren Carsten Jensens radioserie og har læst interviewet i Kristeligt Dagblad den 28. november om bogen ”Øvelser i afsked” i anledning af stedsønnens pludselige død, vil forstå, at jeg et langt stykke er enig i en udtalelse som denne: ”Jeg ved ikke engang, om jeg søger trøst (...). Den eneste trøst er, at den altid kommer for sent, som den polske digter Wislawa Szymborska har skrevet i et klogt digt om døden.” Jeg er enig, selvom Carsten Jensen er erklæret ateist. Jeg er enig, fordi jeg også kan tilslutte mig, hvad dr.med. Ole Hartling skriver på side 66 i sin nye bog ”Den 8. dødssynd” i Forlaget Eksistensens bogserie ”Kristendommen ifølge ...” (2020):

”Det, der har sagt mig mest, er måske paradokset, at trøsten er, at der ingen trøst er. For hvad kan nemlig trøste? Ingenting. Det ved jeg, for det har jeg mærket. Ja, trøsten er, at der ingen trøst er. Det er trøsten, for hvis der var trøst, betød det samtidig, at tabet var overskueligt og håndterbart, og det ville straks betyde, at tabet var mindre, end det er. Og sådan er det ikke; det er netop så uoverskueligt stort, at det ikke kan håndteres. Og det er en mærkelig glæde, at det er sådan.”

Det var en kær veninde, der i anledning af min ægtefælles død som en paradoksal – men derfor ikke mindre! – trøst, sendte mig Ole Hartlings bog, der hermed varmt skal anbefales mine lidelsesfæller.

Fordi vi er utrøstelige, behøver vi ikke at fortvivle. Jeg har trodsigt tændt mit kalenderlys, som ”vi” plejede. Jeg har – sammen med min omsorgsfulde datter – pyntet og tændt ”vores” adventskrans. Begge dele påmindelser om, at nedtællingen er fortløbende. Advent rimer på forvent.

Ja, det er ”en mærkelig glæde”, at den sande juleglæde sådan set, på den måde, alligevel trods alt ikke er nogen ringe trøst for en utrøstelig i ”mørkets skød”. Skrevet uden fortvivlelse over savnet af min kæreste – også på kattenes vegne. Hav en velsignet jul!

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder.