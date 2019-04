Der skal være lige muligheder for demokratisk deltagelse – også for personer med handicap

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Demokratiet skal være for alle, og vi skal som samfund gøre en dyd ud af, at også – og måske især – personer med fysiske eller psykiske udfordringer får de bedste betingelser for at deltage i demokratiet, skriver folketingskandidat Samira Nawa (R)

VALGKAMPEN ER i gang, og i den forbindelse kaster en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder lys over, at mennesker med handicap fortsat har begrænsede muligheder for at tilegne sig viden om de politiske partier og kandidater samt at engagere sig i valgkampen. Det er ikke godt nok – og vi skal gøre langt mere for, at personer med handicap kan deltage på lige vilkår med alle andre i vores demokrati.

Demokrati er fundamentalt for både vores samfund og selvforståelse. Adgang til og deltagelse i den politiske debat er essentielt i den forbindelse.

I Danmark lever mellem 15 og 30 procent med et fysisk eller psykisk handicap. Derfor er det afgørende, at disse mennesker kan deltage aktivt i mere end selve valghandlingen. Mulighed for deltagelse i valgkampen, mødet med kandidater samt udveksling af holdninger er afgørende for, hvor vi sætter vores kryds. I dag oplever personer med handicap fortsat barrierer for politisk deltagelse både digitalt og fysisk.

I forbindelse med arrangementer og vælgermøder kan det være udfordringer med manglende handicaptoiletter, parkering eller trapper. Samtidig oplyser arrangørerne sjældent, hvorvidt deres arrangement er tilgængeligt for mennesker med handicap.

I praksis vil manglende tilgængelighed efterlade nogle personer ”uden for døren” og forhindre adgang til den politiske meningsudveksling, som vores demokrati bygger på. Herudover kan nogle have vanskeligt ved at tilegne sig politisk viden via hjemmesider på grund af manglende skærmoplæsning, eller fordi hjemmesiderne ikke kan tilgås udelukkende via enten tastatur eller mus. Selv det fysiske valgmateriale efterlader ønsker i forhold til blinde og svagtseende.

Institut for Menneskerettigheder understreger, at når vælgermøder ikke er tilgængelige, forhindrer det personer med handicap i både aktivt at deltage i politik samt at opstille for et parti. På vælgermøder har politikere mulighed for at fortælle om deres politik og vinde potentielle stemmer. Er det ikke muligt for politikere med handicap at deltage i disse møder, vil de stå dårligere sammenlignet med de øvrige kandidater.

Lovgivningsmæssigt mangler der stadig bestemmelser, som sikrer tilgængeligt valgmateriale og fysisk tilgængelighed til valgarrangementer. Ved at de politiske partier gør deres politik og adgangen til politiske arrangementer mere tilgængelig, vil det sikre lige muligheder for at deltage i – og øget adgang til – kernen i vores demokrati. Samtidig skal vi sikre, at stemmeprocedurer, afstemningsfaciliteter og valgmateriale er tilgængeligt samt let at forstå og anvende.

Demokratiet skal være for alle, og vi skal som samfund gøre en dyd ud af, at også – og måske især – personer med fysiske eller psykiske udfordringer får de bedste betingelser for at deltage på lige vilkår med alle andre i vores demokrati. Det håber jeg, at denne valgkamp vil bære præg af. Andet manglede bare.

Samira Nawa er folketingskandidat for Radikale Venstre.