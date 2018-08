Professor emeritus: Mænd er overrepræsenteret overalt i forskningen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Lektor i historie Jes Fabricius Møller kan da have ret i, at det går fremad, og at der langsomt bliver ansat flere kvinder på universiteterne, som han skriver i Kristeligt Dagblad den 4. august. Fem procent er det blevet til på ni år, idet andelen af kvinder blandt forskere på adjunkt-, lektor- og professorniveau er steget fra 27 procent i 2007 til 32 procent i 2015.

Cirka hver femte professor på de danske universiteter er i dag kvinde. Stigningen er især sket blandt lektorer og professorer, mens andelen af kvindelige adjunkter siden 2011 har ligget på omkring 40 procent. Det er foruroligende, for det tyder på, at rekrutteringen af flere kvinder er gået i stå.

”Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks talentbarometer” udkom i slutningen af 2017 og har som noget nyt udarbejdet et karriereindeks inspireret af Glass Ceiling Index (GCI), der benyttes til EU-Kommissionens statistik over kønsfordelingen blandt forskere i EU.

GCI forsøger at kvantificere omfanget af det såkaldte glasloft, det vil sige den mulige eksistens af en række usynlige barrierer, der forhindrer og begrænser kvinders muligheder for en forskerkarriere. Karriereindekset kan vise, om der er ubalance mellem andelen af kvinder på professorniveauet i forhold til den samlede andel af kvinder blandt det videnskabelige personale samt størrelsen af ubalancen.

På alle universiteter udgør mænd en større andel af professorerne end af den samlede forskerbestand. En værdi over én indikerer, at kvinder avancerer i mindre omfang end mænd. En værdi på én indikerer, at mænd og kvinder avancerer i samme omfang i forhold til deres udgangspunkt. En værdi under én indikerer, at kvinder oftere avancerer end mænd. Det sidste har vi endnu til gode at se. Det er ikke tilfældet nogen steder.

Men det går fremad. Samlet set er Københavns Universitet gået fra 2,07 i 2007 til 1,62 i 2015 på karriereindekset. Humaniora på Københavns Universitet har et indeks på 1,42 efterfulgt af samfundsvidenskab med et indeks på 1,55. Sundhedsvidenskab og det naturvidenskabelige/tekniske område ligger på henholdsvis 1,65 og 1,76. Her som på de øvrige universiteter er mænd således overrepræsenteret.

Talentbarometeret viser også, at mænd generelt har højere succesrater i Det Frie Forskningsråd. I 2015 var det således 15,3 procent af de mandlige ansøgere til forskningsrådet, der fik tilsagn om en bevilling, mens det samme var tilfældet for 13,6 procent af de kvindelige ansøgere. Årsrapport 2016 fra rådet bekræftede denne tendens for 2016. Den gamle devise om, at når kvinder søger, så har de gode chancer for at få en stilling, gælder ikke for uddelingerne i forskningsrådet. Tværtimod.

Evalueringen af Sapere Aude, som er kommet her i 2018, viser det samme: kønsskævhed til en elitesatsning, der skal booste dygtige forskeres karriereudvikling, og forskningsledere fra dette program opnår et professorat hurtigere end deres fagfæller, som ikke får en bevilling. Det fremgår nemlig af statistikken, at der blandt ansøgerne var 29 procent kvinder og blandt modtagerne 24 procent, mens der blandt ansøgerne var 71 procent mænd og blandt modtagerne var 76 procent. Der er altså en større andel kvinder blandt ansøgerne end blandt modtagerne, og kønsfordelingen er samlet set mere skæv end den overordnede fordeling i dansk forskning på lektorniveau, som er på cirka 31 procent kvinder. Der er fortsat behov for handling, og talentbarometeret er et godt redskab.

