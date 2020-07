Læge: Fortællingen om nærdødsoplevelsen bør skabes på et mere nuanceret grundlag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Visse elementer er så vigtige i fortællingen om nærdødsoplevelser, at folk fortjener at skabe deres mening på et mere nuanceret grundlag

Da jeg læste artiklen den 6. juli omhandlende Anders Killmann Petersens rørende og eksemplariske nærdødsoplevelse og hans livsomvæltende reaktion herpå, blev jeg nødt til at gribe pennen. Jeg vil ikke hævde, at jeg ved, hvorfra nærdødsoplevelser opstår, hvorfor mennesker har dem, eller hvad det endegyldigt fortæller om bevidstheden.

Men én ting er helt sikker; der er to centrale elementer i den gængse fortælling omkring nærdødsoplevelser, som i nærværende artikel reproduceres, som jeg med al respekt finder lige så spekulativ og uden evidens som religiøse tolkninger, og som jeg derfor er nødt til at modgå.

For det første erfares nærdødsoplevelser i mindst to centralt forskellige situationer – en, hvor kroppen og hjernen fysisk er truet, og en, hvor kroppen og hjernen ikke fysisk er truet. Det er nærliggende at forklare nærdødsoplevelser ud fra, at den døende hjerne mangler ilt eller andre nødvendige ressourcer, som rigtigt nok er tilfældet under for eksempel et hjertestop eller meningitis. Denne forklaring er også den for lægevidenskaben mest anvendte.

Problemet er dog, at nærdødsoplevelser også finder sted i situationer, hvor kroppen og hjernen er fuldstændig velfungerende, men hvor individet oplever at være tæt på at dø.

At nærdødsoplevelser er produktet af den døende hjernes mangel på ilt, kan altså ikke være en tilstrækkelig eller fyldestgørende forklaring og årsag.

Det kan som sidebemærkning nævnes, at der heller ikke er noget, der tyder på, at nærdødsoplevelser er hallucinationer, da disse ofte er bizarre og ikke huskes godt, hvorimod flertallet af nærdødsoplevelser følger samme narrativ og kronologi på tværs af kulturer og huskes knivskarpt i årtier – hvad der endda dårligt kan siges om de fleste ”almindelige” minder.

For det andet kan det ikke siges, at nærdødsoplevelser opstår som funktion af allerede religiøse overbevisninger. Der er ikke en øget prævalens eller hyppighed af nærdødsoplevelser blandt religiøse. At mange nærdødsoplevere efterfølgende har reduceret frygt for døden, eller nu tror på et efterliv, er ikke ensbetydende med, at de var troende inden oplevelsen.

Det må være eksistentielt svært eller traumatiserende, hvis en meget troende person med klare religiøse forestillinger om efterlivet, der har et hjertestop (en nærdødsepisode), uden at opleve ”noget som helst”.

Måske kan man snarere blot konkludere, at nærdødsoplevelsen må være en af de mest gennemgribende oplevelser, vi mennesker kan støde på. Som også Anders Killmann Petersen beskriver det.

Hvis man ønsker at dykke mere ned i emnet, er der netop udkommet bogen ”Nær død – En opdagelsesrejse i videnskab og liv” af Siri Agnes Karlsen, som selv har haft to nærdødsoplevelser. Jeg glæder mig personligt til at læse den her i sommeren.

Jeg skal som sagt ikke forsøge at gøre mig klog på, hvorfra nærdødsoplevelser kommer, hvorfor de findes, eller hvad de betyder for, hvordan vi skal forstå bevidstheden – dette må være op til den enkeltes tro og indstilling og forhåbentlig videnskaben.

Men visse elementer er så vigtige i fortællingen om nærdødsoplevelser, at folk fortjener at skabe deres mening på et mere nuanceret grundlag. Dette er også helt centralt, hvis vi skal forstå de mennesker, der oplever disse ting, og blive bedre til at tale om det og imødekomme de behov og lidelser, der kan opstå i kølvandet herpå.

Tobias Kvist Stripp er læge og ph.d.-studerende på Syddansk Universitet.