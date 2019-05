Løft psykiatrien nu. Det koster menneskeliv, at psykiatrien ikke hænger godt nok sammen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Problemerne, som den nye rapport fra Retspsykiatrisk Klinik afdækker, er rystende, men desværre ikke overraskende. Sort på hvidt blev det dokumenteret, at behandlingen af mennesker med psykisk lidelse i Danmark er utilstrækkelig. Det koster menneskeliv, og det kan vi som samfund ikke være bekendt.

Den nye rapport, som blev omtalt i Politiken, dokumenterer, at der er begået syv drab af retspsykiatriske patienter i andet halvår 2016. Den faglige vurdering er, at de fleste formentlig kunne være undgået, hvis de psykiatriske patienter havde fået den rette behandling. Dertil skal lægges en meget længere liste af drabsforsøg, voldsovergreb, forsøg på overgreb og trusler, som også kunne være undgået med en bedre behandling af borgerne med psykiske lidelser.

I såvel FOA som Lægeforeningen har vi ulykkeligvis oplevet medlemmer, der har mistet livet, fordi psykiatrien ikke hænger godt nok sammen. Fordi de syge er blevet svigtet. De psykiatriansattes dagligdag består i at hjælpe de syge bedst muligt. Men det sætter dem også i en særlig udsat position.

Så både for de syges og for de ansattes skyld må vi insistere på, at psykiatrien får en mangeårig økonomisk og faglig udviklingsplan, så hele psykiatrien i Danmark kommer på fode.

Det bør ske med en gennemgribende, langsigtet plan, hvor myndigheder, politikere, organisationer og fagfolk sætter sig sammen og forpligter hinanden på initiativer, der for alvor retter op på situationen. Der har været rigeligt med lappeløsninger, mens det har skortet på reelle politiske løsninger.

Borgere med svær psykisk lidelse skal have et behandlingstilbud, som hænger sammen på tværs af sektorer og med bedre kvalitet end i dag.

Skal vi have en sammenhængende psykiatri, som sikrer patienter behandling af høj kvalitet og medarbejderne et sikkert, fagligt arbejdsmiljø, skal der satses voldsomt både fagligt og økonomisk i kommunerne og i regionerne. For problemerne ligger begge steder.

I dag behandler psykiatrien mange flere patienter med angst, depression og stressrelaterede lidelser end for få år siden. Pengene til arbejdet er langtfra fulgt med, og derfor er indsatsen for mennesker med svære psykiske lidelser under meget stort pres. Konsekvenserne er tragiske.

Der er ikke noget quick-fix, men vi har viden og dokumentation for, hvad der skal gøres bedre, så det er bare med at komme i gang.

Det er på høje tid med et gedigent økonomisk og fagligt løft af psykiatrien.

Kirsten Ilkjær er psykiater og næstformand for Lægeforeningen, og Torben Hollmann er formand for social- og sundhedssektoren i FOA.