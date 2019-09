”Løvinden” er imponerende og læseværdig – men spar os for skæv markedsføring, Gyldendal

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

DET VIL VÆRE SYND at sige, at Karen Blixen var tilgivende over for forfattere, som lukrerede på hendes fantastiske univers. Da bogen ”En aften i kolera-året” i 1953 gennem en ”teaser”-kampagne skabte stort mersalg, efter at forlæggeren havde antydet, at Blixen stod bag bogens Alexis Harang-pseudonym, reagerede Blixen med retsforfølgelse af efterligningen i ind- og udland.

Over for sin sekretær Clara Svendsen udtrykte Blixen, der selv elskede pseudonymer, sin frustration: ”Hvis jeg træder ind i et selskab og møder en person, der er maskeret som mig, hvordan skal jeg så selv kunne være der?”.

Spørgsmålet er, om markedsføringen af Tom Buk-Swientys bog ”Løvinden” havner på samme side af stregen som ”En aften i kolera-året” i den uendelige fortolkning af Blixen.

Hvor mammutværket ajourfører hendes berømmelse, kommer på minussiden forlagets massive markedsføringskampagne, hvor Buk-Swienty markedsføres som den store Indiana Jones-agtige forsker, der bringer ”banebrydende nyt” om Blixen. Det virker provokerende på os, der længe har dyrket Blixen.

BUK-SWIENTY MENER på Saxos Youtube-kanal, at han ”har har fået adgang til nyt materiale, som forskere ikke har brugt tidligere. Det viser hele denne her forretningskorrespondance med ham, der hedder Onkel Aage”.

Problemet er, at ph.d. Benedikte Rostbøll allerede i 2018 – som beskrevet i Kristeligt Dagblad – udgav Aage Westenholz-korrespondancen, og professor Per Boje udgav en bog om den afrikanske farms økonomi. Boje konstaterer i Politiken den 28. august, at ”det fremgår ikke i markedsføringen, at det er allerede publiceret stof, han trækker på”.

”Løvinden” er faktisk en imponerende og læseværdig tour de force. Med sin attitude ringeagter den adjungerede professor imidlertid, synes jeg, den frodige fanskare af Blixen-forskere, hvilket Blixen, der i ekstrem grad planlagde sit efterliv, næppe havde brudt sig om.

BLIXEN SKABTE SIG EN KULT gennem sin kvalitetslitteratur, sin sensationelle personlighed og farverige omgangskreds.

Hun gjorde Rungstedlund til et Graceland for sine mest entusiastiske fans. Gennem unge litterater etablerede hun et netværk af ambassadører, som kom til at forlænge Blixen-brandets livsløbskurve mod det uendelige.

Disse litterater har igen initieret en frodig underskov af forskere, som har boltret sig med Blixen-analyser udi strukturalisme, freudianisme, queer, dekonstruktion, feminisme – eller bare en grundig erhvervshistorisk behandling som Boje og Rostbølls respektive værker.

De ”langhårede” teorier får efter min mening fornyet værdi, når man oplever, hvor meget Buk-Swientys publikumsvenlige skønlitterære greb og psykologiske forklaringer kommer til kort over for en kvinde, der var så voldsomt og uregerligt begavet og ambitiøs som Blixen.

Blixen helmede ikke, før hun fik fingrene i Kelvin Lindemanns manuskript til ”En aften i kolera-året” for at smide det i Tiberen i Rom.

Med ”Løvinden” har vi modsat fået en værdifuld kronologi af fakta, som forskningen fremadrettet kan trække på. Men spar os dog for en markedsføring som sætter forskere i skyggen og hæmmer forståelsen af Blixen som kvindelig erhvervspioner og rollemodel, Gyldendal.

John de Summer-Brason er cand.comm. i kommunikation og dansk.