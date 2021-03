Konservative folketingsmedlemmer: Man er ikke moden nok til at skifte køn i puberteten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det Etiske Råd anbefaler nu, at børn ned til 10-årsalderen skal kunne foretage juridisk kønsskifte.

I Det Konservative Folkeparti rokker den anbefaling ikke ved vores holdning. Vi står fast på, at vi skal lade børn være børn, og at man skal vente med at træffe de store beslutninger, til man fylder 18 år.

Det er helt naturligt, at børn og unge sætter spørgsmålstegn ved sig selv, deres krop, deres seksualitet og deres køn. Det skal de også have lov til, og vi skal som voksne hjælpe dem, guide dem og være der for dem. Men vi skal også passe på de yngste, og vi skal sikre, at der er plads til leg og sjov uden at skulle tage stilling til, hvilket køn man tilhører.

Det Etiske Råds anbefaling om en aldersgrænse på 10 år begrundes blandt andet med, at det er den alder, hvor puberteten starter. Vi må bare sige, at lige præcis derfor skal det ikke være tilladt at skifte køn i den alder.

Vi tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, hvilken massiv udvikling vi alle gennemgår, når vi rammer puberteten. På relativt få år skal vi prøve en masse af. Vi vokser både fysisk og psykisk, og vigtigst af alt lærer vi en masse om os selv.

Men hvem ved, hvordan man som ung har det, når man er 15 år? Måske helt anderledes, end dengang man var 10 år. Måske har man fundet sig bedre tilpas i sit biologiske køn. Og har ændringen i cpr-nummeret så ikke skabt mere forvirring end afklaring?

Tvivl vil altid være en del af livet, men det er ikke det samme som, at man altid skal handle instinktivt på den. Pointen er, at tid kan gøre beslutninger mere velovervejede.

Derfor er der ingen grund til at fremskynde så stor en beslutning, som det er at skifte køn. Slet ikke, når man kun er 10 år.

I mange andre sammenhænge er vi gode til at beskytte vores børn. Vi har både aldersgrænser på stemmeret, gambling, alkohol, tobak, sociale medier og så videre. Det har vi, netop fordi vi som samfund mener, at man først kan stå til ansvar og træffe sine egne valg, når man er moden nok til det.

Vi risikerer, at nogle børn kommer til at træffe en forkert beslutning, som de ikke kan gennemskue konsekvensen af, hvis vi sænker aldersgrænsen for juridisk kønsskifte helt ned til 10 år.

Det vil være en misforstået heltegerning at lade børn skifte cpr-nummer i så omskiftelig en fase af livet.

Fra konservativ side vil vi altid kæmpe for ligestilling. Men den her debat handler ikke om ligestilling. Den handler om, at vi skal give vores børn lov til at være børn med alt det, der følger med. Ansvaret, valgene og kravene skal de nok møde senere i livet. Men indtil de er 18 år, skal de altså have lov til at være børn.

Brigitte Klintskov Jerkel og Birgitte Bergman er medlemmer af Folketinget for Det Konservative Folkeparti.