Marcus Knuth (K): Nej, vi skal ikke reducere al religiøs indflydelse, kun islams

Marcus Knuth (K), medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti

Kristendommen er, om man vil det eller ej, en integreret del af vores samfund. Takket være Grundloven har det længe været sådan. Det skal vi absolut værne om. Det gør vi bedst, hvis vi tør sige, at andre religioner og guder må vige for vores kristne Gud og kristne værdier, skriver Marcus Knuth (K)

FORLEDEN diskuterede vi i Folketinget effekten af indvandring på det danske samfund. Det førte meget hurtigt til en debat om islams voksende indflydelse i Danmark. Automatreaktionen fra statsminister Mette Frederiksen (S) var desværre, at vi skal reducere al religiøs indflydelse – altså både islam og kristendommen. Det mener jeg er en alvorlig fejl, da hele det danske samfund netop bygger på frie, kristne værdier.

Jeg er ikke enig med Mette Frederiksen, når hun udtaler, at ”demokrati, folkestyre og vores grundlov står over religion”. På samme måde har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) heller ikke ret i, at ”Gud har vigepligt”, når det kommer til den politiske debat om især vores værdier her i landet.

Hvis vi nedprioriterer Gud og kristendommen, som er det, Socialdemokratiet lægger op til med disse udtalelser, svarer det til at nedprioritere demokratiet og folkestyret. Både fordi kristendommen er sikret i Grundloven, og fordi det danske samfund er bygget på kristne værdier. Jeg opfatter demokrati og folkestyre som lige så centrale værdier i det danske samfund som kristendommen.

Dermed kan vi heller ikke lade kristendommen og de kristne værdier udvande i vores samfund. Men vi kan sagtens tillade os, at lade andre religioner fylde mindre, ikke mindst når de resulterer i nogle af de problemer, som vi ser i muslimske parallelsamfund.

Historien gentager ofte sig selv. Når Mette Frederiksen gentager Mattias Tesfayes udtalelse om, at ”Gud har vigepligt”, minder det på mange måder om de udtalelser, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kom med. Han påpegede i 2007, at det er ønskeligt, hvis religion kommer til at fylde mindre i det offentlige rum. Ordene faldt efter den store debat om Muhammed-krisen.

Jeg kunne dog ikke være mere uenig i deres to udlægninger af religionens rolle i det danske samfund. Danmark hviler på sunde, frie, kristne værdier, og den danske folkekirke er på ingen måde årsag til de problemer, som vi oplever med en stigende indvandring fra især islamiske lande til Danmark.

At vores samfund er bygget op omkring de kristne værdier, kommer blandt andet til udtryk ved, at vi har medfølelse med samfundets svageste, og vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.

De værdier må aldrig komme til at fylde mindre. Det vil være ødelæggende for det danske samfund, hvis vi fjerner så centrale værdier, blot fordi der er problemer med islam i Danmark.

Kristendommen er, om man vil det eller ej, en integreret del af vores samfund. Takket være Grundloven har det længe været sådan. Det skal vi absolut værne om. Det gør vi bedst, hvis vi tør sige, at andre religioner og guder må vige for vores kristne Gud og kristne værdier. Vi må således gerne give de kristne værdier særbehandling, og vi må gerne lade dem fylde mere. Også selvom det er på bekostning af, at andre religioner må vige på den baggrund.

Derfor skal vi værne om de kristne værdier på lige fod med demokratiet og folkestyret. Det vil give os et utroligt stærkt fundament til at imødegå de store udfordringer, som den øgede indvandring fra især de islamiske lande har på vores danske kristne værdier.

Derfor er det helt på sin plads at understrege, at Gud ikke har vigepligt, men at islam har.

