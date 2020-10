Marcus Knuth: Omfattende social kontrol hersker i muslimske miljøer, ikke i kristne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg blev virkelig glad, da SF med integrationsordfører Halime Oguz i spidsen i september kastede sig ind i kampen mod negativ social kontrol i de muslimske miljøer. Det var virkelig nye toner fra et parti, der ellers i mine øjne alt for længe har været for politisk korrekt til at ville tale åbent om de omfattende problemer, vi har i muslimske miljøer. SF foreslog sågar en opstramning af straffeloven samt midler afsat på dette års finanslov til krisecentre i Aarhus og Odense.

Men desværre var min glæde kortvarig. For kort efter kunne jeg her i Kristeligt Dagblad læse, at SF nu retter skytset mod vores kristne samfund, hvor man vil undersøge problemerne med social kontrol.

Helt ærligt. Vores kristne miljøer, skoler og samfund er jo netop fristed for ligeværd, ligestilling og dansk kultur. De er en modpol til de formørkede muslimske miljøer, hvor frihed anses som et onde, der skal slås ned på.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan finde enkelte eksempler i vores kristne miljøer, hvor der har været en forkert tilgang. Men det hører til undtagelserne, ikke til normen. Derfor er det er så himmelråbende forkert at sammenligne den omfattende, systemiske sociale kontrol i muslimske skoler og miljøer med vores frie, kristne miljøer.

Det virker ganske enkelt, som om SF med partiets kritik af muslimske miljøer blev bange for sin egen skygge for så at skynde sig at kritisere os kristne.

Tag bare den omstridte imam, der for nylig stod bag en helt urimelig skilsmissekontrakt, hvor en muslimsk kvinde ville miste forældremyndigheden, hvis hun blev gift med en anden mand, eller hvis hun flyttede længere væk end 130 kilometer fra nuværende bopæl. En sådan skilsmisseaftale ville selvsagt aldrig blive udarbejdet af en præst i den kristne kirke.

En ny medborgerskabsundersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser også, at blandt de ikke-vestlige unge er der en ud af seks, der ikke har haft frihed til selv at vælge kæreste eller ægtefælle. Denne form for negativ social kontrol i de muslimske miljøer bryder fuldstændig med den universelle frihed til individet og er grundlæggende en diametral modsætning til det, kristendommen repræsenterer – nemlig respekt og næstekærlighed.

I Danmark har vi ikke været gode nok til åbent at tale om, at alt for mange muslimer her til lands udnytter religionen islam til at vedholde et stort omfang af negativ social kontrol.

Selv i danske folkeskoler hører vi om udbredt social kontrol i muslimske miljøer. Eksempelvis er der tilfælde af muslimske børn, der mobber andre for at være for danske, og der er piger, der bliver tvunget til at bære muslimsk hovedbeklædning mod deres vilje.

Så jeg håber, at SF vil lægge partiets kritik af vores kristne miljøer på hylden for at tage et reelt opgør med problemerne i de muslimske miljøer.

Vi skal turde sige åbent, at de altovervejende tilfælde af negativ social kontrol kommer fra muslimske miljøer her i landet. Ellers kommer vi aldrig problemerne til livs.

