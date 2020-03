Marie Høgh rammer ved siden af i kritik af teologistuderende

Det er ikke piveri, når teologistuderende af kærlighed til den organisation, de fagligt dygtiggør sig til at tjene, rækker ud for at inspirere folkekirken til at tænke en smule mere professionelt om rekrutteringsproblemet end hidtil, skriver sognepræst Carsten Mulnæs

MARIE HØGH kan næsten ikke ramme mere ved siden af skiven, end hun gør i sin ”Kirkeligt set” om præstemangel. Det er synd. Synd for sagen. Det græske ord for synd, hamartia, betyder at ramme ved siden af. Som børn fik vi at vide, at det var bedre at ramme ved siden af end slet ikke at ramme. Viljen ser Vorherre på. Og i koggeret har Marie Høgh mange pile, som hun morer sig med at sende af sted.

Men det er alligevel langt ude på overdrevet at spille kaldstanken ud imod det teologiske fagråds initiativ til at samle folkekirkens centrale aktører om at tænke mere professionelt vedrørende rekruttering. Det er smukt at læse om den ildhu, hvormed Marie Høgh selv forstår sit kald blandt sin menighed og den flid, hun beskriver som en del af jobbet. Det har imidlertid intet at gøre med curling at efterlyse nye tankegange for at sikre fødekæden til præsteembedet. Parterne har virkelig ikke imponeret med kreativ tænkning indtil nu. Det er derfor glædeligt, men også lidt pinligt, at det nu er de studerende selv, der tager ledelsessproget i brug for at få belyst, hvorfor deres teologiske fag, der i øjeblikket har øget søgning, ikke afsætter flere kandidater til folkekirken.

Det var vel biskop Steen Skovsgaard, der som den første fik den udmærkede idé at tiltrække nye præster til Lolland-Falsters Stift ved at arrangere præstepraktik i sommerferien i de sidste studieår. Det var en succes, og der er nok at tage fat på for at gøre det mere attraktivt for dygtige teologer at ønske sig en tilværelse som præst.

At en arbejder er sin løn værd er et bibelsk princip. Omskrevet til moderne dansk handler det i dag om dygtige teologers forventninger til deres eventuelt kommende arbejdsplads.

Seriøse teologistuderende efterlyser nu en folkekirke, der selvkritisk tør stille professionelle krav til sig selv, også hvad angår præsters arbejdsforhold, karrieremuligheder og faglig anerkendelse.

PRÆSTERS ARBEJDSMILJØ belaster rygtet om det attraktive i præsteembedet som karrierevej. Og det går trægt med at drøfte større jobdifferentiering i sognekirken gennem brug af flere 3K-medarbejdere i det religionspædagogiske felt. Nidkær sektortænkning står i vejen. Præsteforeningen har et isoleret fokus på opretholdelse af antallet af præstestillinger som et mål i sig selv.

Landsforeningen af Menighedsråd behandler til gengæld præster som et fremmedlegeme over for menighedsrådet i stedet for at befordre, at valgte og fødte medlemmer tilsammen bliver ét samdrægtigt organ om kirkens ledelse. Biskopperne anbefaler, at andre akademikere skal fylde stillinger ud på lige vilkår med fagligt uddannede præster uden at overveje, om det så ikke i det højeste må ske ved at genindføre kapellanstillingen for præster, der ikke har den teologiske kandidateksamen.

Det er bestemt ikke piveri, når stud.theol.’er af kærlighed til den organisation, de fagligt dygtiggør sig til at tjene, rækker ud for at inspirere folkekirken til at tænke en smule mere professionelt om rekrutteringsproblemet end hidtil.

Carsten Mulnæs er sognepræst og formand for tænketanken Eksistensen.