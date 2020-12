Massoud Fouroozandehs bisidder: Jeg vil fremhæve tre vigtige forhold i sagen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det gamle menighedsråds handlemåde kan muligvis vanskeliggøre fremtidig ansættelse som folkekirkepræst, selvom Massoud Fouroozandeh har udført sit præstearbejde til menighedernes fulde tilfredshed, skriver retsteolog Kristine Garde

Jeg har med interesse fulgt Kristeligt Dagblads sobre dækning af den såkaldte Massoud-sag, særligt fordi jeg er Massoud Fouroozandehs bisidder og rådgiver for hans valgmenighed, Church of Love. Denne position afskærer mig naturligvis ikke fra at kommentere sagen. Jeg vil fremhæve tre forhold.

1. Forud for lækket af menighedsrådets brev til Fyens Stiftstidende havde biskop Tine Lindhardt inviteret Massoud Fouroozandeh til en orienterende samtale. Under mødet, som jeg deltog i, oplyste biskoppen, at det tidligere menighedsråd ønskede en afklaring af sognets fremtidige struktur, og at rådet havde fremført kritik af og skepsis over for Massoud Fouroozandeh, men ikke ville indklage ham. Som bisidder ræsonnerede jeg, at der ikke var tale om en personsag.

Herefter undlod vi at udbede os en kopi af skrivelsen, som vi dog efterfølgende har set i en forkortet version, hvor personhenførbare oplysninger er fjernet. Trods pressens omtale af menighedsrådets klagepunkter agter vi fortsat ikke at bede om en kopi af hele skrivelsen, og vi holder fast ved, at der ikke er nogen personsag.

Det undrer mig dog, at den tidligere menighedsrådsformand eller næstformand har undladt at meddele offentligheden, at der ikke eksisterer nogen personsag mod Massoud Fouroozandeh. Hvem der har lækket brevet (et menighedsrådsmedlem eller en ansat?), vides ikke.

Som retsteolog finder jeg denne optræden stærkt kritisabel: Man gør en præst, som ikke har haft mulighed for at forsvare sig, til offer i et ulovligt læk af en skrivelse, hvor klagepunkterne forinden er tilbagekaldt af menighedsrådet over for biskoppen.

2. Det tidligere menighedsråd frygter, at Massoud Fouroozandeh med sine islamkritiske udtalelser kan forårsage terroranslag mod kirken. Ganske vist har ingen i menigheden ventileret en sådan frygt, og i de halvandet år, Massoud Fouroozandeh har været vikaransat her, har kirken ikke modtaget nogen trusler fra ”rabiate og voldsparate islamister”.

Heller ikke denne problemstilling blev vi præsenteret for af biskoppen under orienteringsmødet, hvilket vi tolker derhen, at biskoppen ikke er sindet at fjerne Massoud Fouroozandeh fra vikarstillingen med øjeblikkelig virkning. Afskedigelse med denne begrundelse svarer til at straffe, ikke voldtægtsforbryderen, men den voldtagne kvinde for at gå med en nedringet kjole.

Ud over at være vikarpræst er Massoud Fouroozandeh præst for valgmenigheden Church of Love, som er en del af folkekirken. Den har kirkesal i Vissenbjerg og kunne være terrormål, fordi hovedparten af dens medlemmer er konvertitter. Alligevel afholdes der gudstjenester og alskens møder uden sikkerhedsforanstaltninger.

Church of Love er en fattig menighed, der ikke ville kunne eksistere, hvis Massoud Fouroozandeh ikke havde bibeskæftigelse. Massoud Fouroozandeh har naturligvis intet krav på ansættelse som folkekirkepræst på deltid, men jeg ville ikke fortænke valgmenighedens medlemmer i at grunde over, hvorvidt menighedsrådets handlemåde er udtryk for kristelig solidaritet med en økonomisk trængt søstermenighed.

3. Massoud Fouroozandeh, der om nogen kender islam indefra, betragter islam som en politisk og undertrykkende ideologi. Hans religionskritik går altså ud på at modsige opfattelsen af islam som en fredelig religion, uden at han dermed underkender, at muslimer er troende og elskværdige mennesker.

Med anvendelse af ”aggressiv retorik” kan en sådan religionskritik være hård kost i Folkekirken, hvor ingen biskop har enekompetence til at definere begrebet religionskritik.

Som retsteolog vurderer jeg, at Massoud Fouroozandeh ikke har overskredet ytringsfrihedens grænse, og han er heller ikke på kollisionskurs med præsteløftet, som i øvrigt har en omdiskuteret passus om at ”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”.

Ingen af de tre punkter kan bære en biskoppelig sanktion. Alligevel må Massoud Fouroozandeh leve med, at han fremover risikerer at blive beskyldt for at modarbejde sin mission og at stå i vejen for sin evangelieforkyndelse, som ifølge præsteløftet skal være ren og pur. Han må også se i øjnene, at det gamle menighedsråds handlemåde muligvis kan vanskeliggøre fremtidig ansættelse som folkekirkepræst, selvom han i denne og en tidligere vikarstilling har udført sit præstearbejde til menighedernes fulde tilfredshed.

Kristine Garde er retsteolog og ph.d.