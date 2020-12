Fouroozandehs kollega i forsvar: Kan ikke acceptere menighedsrådet ensidige kritik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er med ulyst og på ingen måde med ønske om ”at holde gryden i kog”, at jeg herved tager til orde. Allerhelst havde jeg set, at det var forblevet et internt anliggende, men når sagen nu er kommet til offentlighedens kendskab, stiller det sig anderledes. Jeg føler mig nødsaget til at give en anden version af sagen, fordi jeg ikke stiltiende kan se på, at der tegnes et ensidigt og udelukkende negativt billede af min kollega ved Vor Frelsers Kirke, pastor Massoud Fouroozandeh.

Den opfattelse skal ikke stå uimodsagt. Hvis jeg ikke havde haft noget godt at sige om Massoud, ville jeg have forholdt mig tavs.

Jeg har selvsagt en anden opfattelse end den, der er fremført af repræsentanter for det ”gamle”, nu afgåede menighedsråd. Jeg har fulgt Massoud ganske tæt siden han den 1. september 2019 blev indsat som vikar i stillingen som sognepræst i Korsløkke Sogn. Han udviste allerede fra begyndelsen engagement og virkelyst i sin nye stilling og deltog aktivt i samarbejdet med de fungerende præster om arbejdsopgaverne. Han gik til arbejdet med åbenhed og i en positiv ånd. Han kom med forslag, hvoraf nogle vandt genklang, andre ikke.

Når en ny mand træder ind i samarbejdet, vil der altid være en tilvænningsproces for begge parter. Der har også været uenigheder og uoverensstemmelser, men efter min opfattelse ikke af alvorlig art, men om ting, der hører hjemme i småtingsafdelingen.

Jeg har fulgt Massoud Fouroozandeh ganske tæt helt fra start af og vendt situationer og spørgsmål med ham og rådgivet ham.

Jeg ved også fra samtaler med flere i menigheden, at de har været glade for at deltage i hans gudstjenester. Det samme kan siges om dem, han har forrettet kirkelige handlinger for. Derfor er jeg ked af det negative billede af ham, som nogen har fremstillet.

Den tidligere formand for menighedsrådet har pointeret, at der stod et enigt menighedsråd bag henvendelsen til biskoppen. Men præster er også medlemmer af menighedsrådet, fuldgyldige medlemmer, selvom vi ikke deltager i forhandlinger om vore kolleger med menighedsrådet. Og jeg kan for mit vedkommende sige, at jeg ikke føler mig dækket ind af den opfattelse, som det ”gamle” menighedsråd ifølge referatet i avisen har givet udtryk for.

Artiklen kom som en stor overraskelse for mig og sikkert også for andre. På det sidste møde i det nu forhenværende menighedsråds funktionsperiode var der et lukket punkt, hvor Massoud Fouroozandehs stilling og vikariat skulle behandles. Inden jeg forlod mødet, gjorde jeg menighedsrådet opmærksom, at hvis dette punkt indeholdt oplysninger om en personsag, skulle pågældende person orienteres derom. Det skete ikke, har det siden vist sig.

Menighedsrådet valgte at overhøre det. Hverken orientering om mødet og behandlingen af en personsag blev der givet orientering om. Heller ikke, at det blev besluttet at sende et fortroligt brev med en række kritikpunkter til biskoppen.

Og som om det ikke var nok, blev det fortrolige brev til biskoppen siden lækket til pressen. Det er ikke en anstændig behandling af en præst – uanset hvem, der er tale om. Det er heller ikke ligefrem et bidrag til et godt samarbejdsklima. Det er desværre ikke første gang, at et menighedsråd i Korsløkke Sogn har fulgt denne fremgangsmåde uden at orientere præsten. Det er et brud på tillid og god personalepolitik.

Massoud Fouroozandehs islamkritiske udtalelser må han selv stå på mål for. Jeg har deltaget i mange af hans gudstjenester, og han har aldrig misbrugt sin forkyndelsesfrihed til at politisere eller føre billig eller usaglig polemik, men han har forkyndt evangeliet enkelt og klart, ”rent og purt”.

Jeg er overbevist om, at hovedparten af menigheden i Korsløkke Sogn (jeg tæller mig selv med) ikke bryder sig om at se deres kirke og forholdene dér udstillet på den måde, som det er sket i dagspressen i den senere tid.

Uanset udfaldet af denne sag er det mit håb, at vi, der er knyttet til kirken i Korsløkke Sogn – menighed, menighedsråd og præster – igen kan bruge al vores tid på at skabe de bedste rammer om evangeliets forkyndelse og gøre kirken til et sted, hvor alle kan komme og føle sig hjemme.

Erik Ransby er sognepræst ved Vor Frelsers Kirke, Korsløkke Sogn i Odense.