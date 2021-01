Mattias Tesfaye: Genopdragelsesrejser hører ingen steder hjemme i det danske samfund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Genopdragelsesrejser hører selvfølgelig ingen steder hjemme i det danske samfund. Debatten er på ny blusset op efter, at TV 2 har fortalt historien om 17-årige Sarah Alsandi, der ifølge mediet er blevet bortført og tilbageholdt af sin familie i Irak, fordi hun i deres øjne var blevet for dansk. Helt absurd, at man kan blive for dansk i Danmark. Det giver ingen mening.

Det Konservative Folkpartis Naser Khader og Marcus Knuth skriver i et debatindlæg tirsdag den 19. januar i Kristeligt Dagblad, at regeringen bør handle. Og at der ikke er sket meget, siden regeringen kom til. Det er en forkert kritik.

Lige nu behandler Folketinget regeringens lovforslag om at styrke bekæmpelsen af social kontrol. Bliver det vedtaget, vil myndighederne fremover kunne inddrage passet, hvis der er begrundet mistanke om, at et barn er på vej til udlandet for at blive religiøst viet eller gift.

Det er et tiltag, der er inspireret af Sverige. Siden sommeren sidste år har svenske myndigheder inddraget 18 pas. Det er noget, der har effekt. Med lovforslaget vil myndighederne også kunne inddrage rejselegitimation udstedt til et udenlandsk barn, der er ved at blive sendt på genopdragelsesrejse – ligesom vi kan i dag, når passet er udstedt til et dansk barn.

Herudover forbyder vi religiøse vielser af mindreårige. Og vi vil kunne straffe de forældre, som lader deres børn indgå en religiøs vielse eller andet ægteskabslignende forhold. Med op til to års fængsel og udvisning af Danmark.

Regeringen vil gå langt for at bekæmpe social kontrol og genopdragelsesrejser. Men vi kan ikke garantere, at de indvandrere, der har taget deres forkvaklede og middelalderlige syn på eksempelvis børneopdragelse med til Danmark, aldrig vil lykkes med at udøve deres sociale kontrol.

Men vi kan love, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at beskytte børnene. Derfor er der brug for, at vi kigger nærmere på reglerne. I dag kan et barn, der ikke er dansk statsborger, risikere at miste sin opholdstilladelse, hvis barnet opholder sig længe i udlandet. Jeg er nu ved at undersøge, om vi bør ændre loven. Jeg er også ved at se på, om der kan gøres noget rent administrativt. For en ting er helt sikkert. Børnene skal ikke straffes. De skal beskyttes.

Mattias Tesfaye (S) er udlændinge- og integrationsminister.