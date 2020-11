Med frugterne fra Edens Have

”Men slangen sagde til kvinden: ’Vist skal I ikke dø!’.”

Første Mosebog 3, 4

Slangen i fortællingen om Edens Have er en eviggyldig figur, og dens ord om, at vi ikke skal tænke på døden, har fortsat stor indflydelse. På et eller andet plan er vi jo godt klar over, at vi er dødelige, men der skal ofte en særlig hændelse til, for at det bliver en personlig, tilbundsgående erkendelse.

Nu er det ganske vist heller ikke sundt at lade sig oversvømme af dødsbevidsthed, så vi stivner. Men erkendelsen af at skulle dø tilføjer et perspektiv, som er til gavn for os mennesker.

Jeg husker en naturfilm om elefanter, hvor det så ud til, at de kunne reagere med en form for sorg, når en i deres flok døde. Men der drejer det sig jo om et andet dyrs død, ikke ens egen. Så vidt vides er vi de eneste væsener på Jorden, som er klar over, at vi skal dø. Erkendelsen af at skulle dø kan vi se som et adelsmærke for mennesket, et forhold, der løfter os op over dyrenes stade. Refleksioner over liv og død hører menneskeånden til og giver tilværelsen alvor og perspektiv.

I fortællingen fra Første Mosebog spiste Eva og Adam frugten fra træet til kundskab om godt og ondt. Den ubekymrede, ”barnlige” tilværelse var derved slut, for nu stod tilværelsens modsætninger mellem godt og ondt klar for dem – og derved det ansvar, der kendetegner det ”voksne” liv. Men hvis de med den nye bevidsthed også rakte ud efter livstræets frugter og undgik døden, men ville menneskene blive ”som Gud”, og en sådan grænseløshed ville menneskene ikke kunne administrere uden at være styrede af den sande guddommelighed, som kun Gud besidder. Derfor sørgede Gud nu for, at menneskene ikke længere skulle have adgang til haven, men være betroet at navigere i en tilværelse på godt og ondt, med valg og ansvar. Og det er i virkeligheden godt; dér havde det nok hele tiden været meningen, at vi skulle være.

Men i evangeliet føjes så noget nyt til: ”Følg mig,” siger Jesus, og med ham er vi på en vej, hvor vi ikke kun er betroet frihed og ansvar, men formidlet af ham skænkes vi nyskabende frugter fra livets træ, medbragt fra hans udgangspunkt hos Faderen. Guds rige glimter frem, porten åbnes til fuldendelsen, vi er på vej, iklædt tilgivelse, båret af kærlighed.

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.