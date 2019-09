Tidligere sundhedsminister: Nedlæg medicinrådet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Medicinrådet ødelægger tillidsforholdet mellem patient og læge, idet patienten i stigende grad vil møde en lommeregner og ikke lægefagligheden, mener tidligere sundhedsminister Arne Rolighed (S)

REGIONERNE HAR gennem nogle år haft mulighed for at skære dyre medicinske sygehusbehandlinger væk. Formålet har været at styre sygehusenes udgifter til medicin. Nedskæringerne har blandt andet ramt patienter med muskelsvind, sklerose og kræft. Midlet har været et råd – Medicinrådet – bestående af læger og djøf’ere. Rådets virke og konsekvenser skal evalueres i år, og mit bidrag er ganske enkelt: Nedlæg det.

Medicinrådet ødelægger tillidsforholdet mellem patient og læge, idet patienten i stigende grad vil møde en lommeregner og ikke lægefagligheden.

Medicinrådet bidrager til at skabe ulighed. Medicinrådets fravalg af lægemidler rammer primært de fattigste patienter – de rigeste kan selv købe.

Der er reelt tale om dobbeltarbejde, idet EU ved lægemiddelagenturet EMA allerede har vurderet lægemidlet, også på vegne af Danmark, idet EMA dog lægger vægten på de behandlingsmæssige effekter af ny medicin og ikke de økonomiske. Kampen om pillerne flytter til ”Hjallerup”. Patientforeninger vil jo slås for, at netop deres patienter bliver tilgodeset.

Jamen, skal der ikke prioriteres? Jo. Der er reelt to måder at prioritere på, når det handler om lægemidler:

For det første kan Det Europæiske Lægemiddelagentur/EU-Kommissionen stramme kriterierne for godkendelse af nye lægemidler. Før de enkelte lægemidler får markedsføringstilladelse, har de enkelte landes sundhedsmyndigheder og markedsudvalg haft mulighed for at udtale sig. Herved har EU-politikerne taget ansvar og skabt en god basis for det frie sygehusvalg i hele EU. Tankevækkende nok lemper EU-politikerne i øvrigt i stigende grad kriterierne for godkendelse af nye lægemidler, samtidig med at vi nationalt strammer.

For det andet bør den enkelte læge af etiske grunde have mulighed for at prioritere eller melde fra, hvor ulemperne skønnes at overstige gevinsterne. Tager vi for eksempel operation af prostatakræft, hvor kun 1 ud af 48 får gevinst, bør den enkelte læge af etiske grunde have mulighed for ikke at udføre behandlingen, idet de negative konsekvenser for de 47 langt, langt overstiger gevinsten for nummer 48.

Derimod skal der ikke i den konkrete individuelle behandlersituation mellem læge og patient foretages økonomiske prioriteringer. Her skal værnes om tillidsforholdet.

Skal patientens tillid til lægen bevares, må lægen have suverænitet i valg af legale lægemidler på det europæiske lægemiddelmarkedet – og bør alene være bundet af at sikre, at lægemidlet gør nytte.

Skal mødet mellem patienter og sundhedsvæsen være en politisk kampplads? Med etableringen af Medicinrådet bringes patientgrupper i kamp for hver deres lægemiddel. Hvem vinder – stofskifte, sklerose, muskelsvind eller kræft? En ny tendens, hvor Medicinrådet bærer ved til bålet.

Der er behov for en forhandling med lægemiddelindustrien om en afbalanceret prisudvikling, hvor landene ikke spilles ud mod hinanden. På EU-niveau kunne der arbejdes med at stramme kriterierne for markedsføringsgodkendelse af ny medicin, for eksempel at et nyt lægemiddel må give mindst tre måneders ekstra levetid. Medicinrådet er ikke løsningen.

Patientens møde med det danske sundhedsvæsen er baseret på tillid. Når patienten møder lægen, må patienten have tillid til, at det, der kan gøre nytte, også bliver tilbudt.

Dette tillidsforhold går i stykker, når patienterne i stigende grad vil møde en lommeregner.

Vores sundhedssystem er unikt i den forstand, at patienterne i princippet har alverdens behandlingsmuligheder til deres rådighed. Alt sammen vederlagsfrit for patienten.

Det kan ganske enkelt ikke blive flottere. Det er værd at kæmpe for. Og tilliden til dette flotte system er i sig selv helbredende.

Arne Rolighed er tidligere sundhedsdirektør i det daværende Århus Amt, direktør for Kræftens Bekæmpelse og tidligere sundhedsminister for Socialdemokratiet.