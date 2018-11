Mette Bock: Dansk musik skal fortsat fylde, for musik samler os

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”ER DER en kulturminister til stede?”, spørger Jakob Marstrand i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 6. november. Marstrand er kanalchef hos DR for P2, P6, P7 og P8.

Ja da – jeg er lige her. Og DR’s bestyrelse og ledelse er lige dér, hvor Marstrand har sin arbejdsplads. Vi har en klar arbejdsdeling, som der åbenbart er behov for at oplyse om.

Som politikere fastsætter vi rammer, retning og økonomi. Men den konkrete udmøntning fastlægges af DR. Den nye kanalstruktur, DR lægger op til, er indføjet i public service-kontrakten efter direkte ønske fra DR. Det hedder armslængde – eller respektfuld arbejdsdeling.

Så når Marstrand anklager regeringen og Dansk Folkeparti for at have lukket radiokanalerne P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz, retter han bager for smed.

Men selvfølgelig har det konsekvenser, når økonomien indskrænkes, så DR om fem år ikke længere får tilført cirka 3,8 milliarder kroner om året, men ”kun” godt 3,1 milliarder kroner.

Lukningen af de tre nichekanaler betyder ifølge Marstrand, at man fjerner ”økosystemerne” og dermed dansk musiks eksponering.

Det tror jeg ikke. For det første er DR fortsat markant dominerende på radio. For det andet har der de seneste år været en tendens til, at musikken opdeles i kanaler for de særligt interesserede. Jazzelskere hører jazzkanaler, klassisk interesserede hører kanaler med klassisk musik og så fremdeles.

Det er i min optik ikke godt, hvis vi bredt ønsker at præsentere dansk musik i alle genrer, så lytterne kan udfordres og opdage ny dansk musik, de ellers ikke ville blive præsenteret for. Færre kanaler på DR betyder, at flere lyttere præsenteres for musik, de ellers ikke ville have mødt. Hvordan det?

Danske musikartister vil blive eksponeret på de store radiokanaler med mange lyttere. For øjeblikket har P4 en dækning på tre millioner ugentlige lyttere og P3 1,8 millioner lyttere (Kantar Gallup Radio-Meter, lyttertal uge 44, 2018). Kanaler som P8 Jazz har 80.000, og P6 Beat har 116.000.

DET ER OGSÅ VÆRD AT BEMÆRKE, at DR’s forpligtelser i forhold til dansk musik ikke kun handler om udbuddet og formidlingen på enkelte kanaler. DR er i public service-kontrakten forpligtet til at stimulere dansk musikliv, herunder vækstlaget i dansk musik. Den opgave må vi forvente, at DR tager seriøst.

Hertil kommer, at det indgår i DR’s udviklingsplan, at dele af det nuværende indhold på P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz integreres på P2, P3 og P4, og at DR vil udkomme med flere musikpodcasts. En distributionsform, der er i vækst i disse år.

Jeg har stor respekt for, at DR’s bestyrelse og ledelse har grebet opgaven fremsynet an med en udviklingsplan, der klart tager fat på både digitaliseringsudfordringen og generationskløften. Medievanerne har ændret sig, og medieudbuddet er blevet større.

Desuden forpligter kontrakten DR til at hæve andelen af dansk musik på P3 og P4 til minimum 48 procent.

Lad mig til sidst nævne, at mangfoldigheden i dansk musik er vigtig. Derfor har partierne bag medieaftalen også besluttet at give kultur- og musikformidlingen i Danmark nye ben at gå på – uden for DR’s univers. Vi får nye kultur- og musikkanaler uden for DR’s univers i 2020 med vægt på kulturformidling og musik. Det er mangfoldighed – og det vil komme både danske kunstnere, musikere og borgerne til gode.

Hensigten er ikke en forringelse af formidlingen af dansk musik. Vi får i stedet formidlet musikken på nye måder, og vægten bliver lagt på kvalitet frem for kvantitet.

Mette Bock (LA) er kulturminister og kirkeminister.