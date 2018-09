Mette Bock: Kunsten er ikke blot et middel, men et mål i sig selv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kunst er et mål i sig selv, aldrig blot et middel, hvis værdi skal måles på afledte, økonomiske effekter, skriver kulturminister Mette Bock (LA)

SKAL KUNSTEN altid være samfundsnyttig, spørger Lars Handesten i Kristeligt Dagblad den 1. september.

Det kommer sandelig an på, hvordan man definerer samfundsnytte.

Taler vi nytte i ren samfundsøkonomisk forstand, er svaret nej.

Taler vi værdi i form af ånd, indsigt og livsfylde for mennesker, er svaret ja. Den gode kunst rører og berører vore liv.

Anledningen til Handestens udmærkede refleksioner er, at jeg har opfordret flere kunstnere til at blande sig i samfundsdebatten. Kunstnernes stemmer er vigtige i et pluralistisk demokrati. Nogle kunstnere udtrykker sig udelukkende gennem deres værker, og det har jeg fuld respekt for. Andre bidrager til den bredere samfundsdebat om flere emner. Og det glæder mig, da disse stemmer ofte giver anledning til vinkler og betragtninger, der kan gøre os klogere. Også når vi provokeres.

Kunst er et mål i sig selv, aldrig blot et middel, hvis værdi skal måles på afledte, økonomiske effekter. Jeg er derfor helt enig med Handesten i, at man ikke kan stille krav til kunstnere om generel samfundsrelevans. Kunst skal opleves og erfares.

Jeg viger heller ikke tilbage for at have forventninger til borgerne, selvom Handesten mener, det vil være overraskende, om en minister udtrykker sådanne. Jeg mener sådan set, at vi hver især bør påtage os et ansvar for at lytte, se og læse os til den kunst, der byder sig til. Vi – publikum, borgerne – skal ville kunsten, for den kan berige vore liv. Fine museer, vidunderlige koncertsale, store biblioteker og dejlige scener er ikke meget værd, hvis ikke vi bruger dem.

Heldigvis er der stigende interesse for at opsøge kunst og kultur. Og det er ikke nødvendigvis gratis adgang, der gør dørene bredere, det har vi nemlig prøvet med en række af museerne. Det viste sig ganske vist, at der kom flere besøgende, men det var de samme gæster, der kom flere gange.

Den store opgave ligger i at få endnu flere til at opsøge kunsten. Vejen hertil er tosporet: bedre formidling på den ene side og vilje til at lade sig udfordre på den anden.

Selvom kunsten sjældent er, hvor flertallet er, har forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger og kunstnere et fælles ansvar for at åbne børnenes øjne, øren og forståelse for kunstens og kulturens betydning for dette menneskeliv. Og vi må selv gå foran.

Hvis det blot drejede sig om at skaffe samfundet valuta for kulturpengene, ville vi leve i et samfund uden ånd. Som en krop uden sjæl.

Der er med andre ord langt mere på spil.

Mette Bock (LA) er kulturminister og kirkeminister.