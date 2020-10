Min fars død er ikke tragisk. Men det er tragisk, at den ikke blev værdig, som han havde fortjent det

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

De sidste uger blev på ingen måde, som vi havde ønsket det for min far. Ind og ud af sygehuset, og det var aldrig den samme læge, der tilså ham, og der var ingen, der tog sig tid til at spørge min mor eller mig ind til min far. De så patienten og ikke mennesket

Den 3. september døde min far i en alder af 78 år i en hospitalsseng. Ikke hjemme i sine vante omgivelser på plejehjemmet, som havde været hans hjem de sidste knap fire år. Han fortjente at få fred, men han fortjente det på en mere værdig og fredfyldt måde end den, han fik. Min far havde en kompleks sygdomshistorik med blandt andet Lewy body-demens.

De sidste uger blev på ingen måde, som vi havde ønsket det for ham. Ind og ud af hospitalet for behandling af den ene lungebetændelse efter den anden. Det eneste fokus, lægerne havde, var behandling – til trods for, at min fars generelle tilstand blev forværret for hver indlæggelse.

Men måske nåede lægerne ikke at opdage det, for det var aldrig den samme læge, der tilså min far, og der var ingen, der tog sig tid til at spørge min mor eller mig ind til min far. De så patienten og ikke mennesket.

Min vedvarende insisteren på at få en samtale med en læge om et alternativ til behandling blev først imødekommet dagen før, min far døde.

Til gengæld oplevede jeg en insisteren hos lægerne på at behandle, det inklusive sondeernæring, efter at min far i flere uger havde været meget småtspisende og havde fået væske i drop.

Hvor var de øjne, der kunne se, at her var et menneske, der var i sit livs sidste fase, og den mund, som ville spørge sig selv: ”Hvordan sikrer vi mest mulig værdighed til det sidste og den bedst mulige afsked med livet?”. Jeg mødte hverken de øjne eller den mund.

Derfor bliver jeg både glad og frustreret, når jeg har læst Kristeligt Dagblad i de seneste uger, hvor der netop har været forskellige indlæg om palliativ pleje og en værdig død. Den 23. september blev der refereret til en uvildig undersøgelse lavet af Rigsrevisionen.

Hovedkonklusionen i rapporten er, at ingen ved, hvilke patienter der har behov for specialiseret palliation, og hvilke behov de har, fordi det ikke undersøges systematisk. Patienter med livstruende sygdomme får alt for sjældent kortlagt, om deres lidelser kan lindres af specialister.

Konsekvensen heraf kan være, at den sidste tid bliver dårligere, end den kunne have været, og at de pårørende bliver unødigt hårdt belastet.

Min glæde kommer ud af, at der nu kommer fokus på området med blandt andet nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde redskaber, som skal hjælpe lægerne med at spørge ind til den enkelte patients behov.

Min frustration tager afsæt i, hvordan sådan en arbejdsgruppe på nogen måde skal gøre en forskel for mennesker som min far eller andre patienter, der lider af hjerte-lunge-sygdomme og neurologiske sygdomme, når 9 ud af 10 henvisninger til specialiseret palliation i Danmark går til kræftpatienter, og når omkring halvdelen af de besatte stillinger inden for palliation er besat af læger, der ikke er specialiseret i palliation.

Tænk, hvis nogen havde haft kendskab til og overblik over de multiple symptomer, min far havde med sit komplekse sygdomsbillede, og tænk, hvis palliativ pleje havde været en mulighed. Måske det ville have sparet min far for meget ubehag, for krænkende og uværdig behandling?

Men måske det er for meget at forlange i et land, hvor vi i øjeblikket gør alt for at holde døden fra døren, og hvor statsministeren mener, at ethvert dødsfald er tragisk.

Min fars død er ikke tragisk, men det er tragisk og trist, at den ikke blev værdig, som han havde fortjent det.

Christina Strømsted er supervisor og psykoterapeut med speciale i stress, chok og traumer.