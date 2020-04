Sognepræst: Min fordom mod Svend Brinkmann bristede lige dér

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Sognepræst Gudmund Rask Pedersen har længe irriteret sig over Svend Brinkmanns populærstoiske holdning, men en udtalelse fra psykologiprofessoren ændrede hans opfattelse af ham

Psykologiprofessor Svend Brinkmann tager med det nu daglige program ”Brinkmanns Briks” det ene og det andet relevante emne under behandling med inddragelse af andre, der har noget relevant at sige. Som onsdag den 15. april med temaet håb og frygt. Om følelser i coronaens tid.

Jeg er en stor beundrer af Brinkmanns formidlingsevne og faglige spændvidde. Samtidig har det, siden han udgav bogen ”Stå fast”, irriteret mig, at han taler så varmt for det, man kunne kalde en populærstoisk holdning til livet. En fristende form for rankhed i krop og sind uanset nok så mange bump på livsvejen.

Og så denne stoiske livsholdning i øvrigt hos Brinkmann koblet til en, i mine ører, ofte mærkværdig tonedøvhed over for kristendommens nok så relevante og livskraftige pointer.

Ved udsendelsens afslutning blev der givet tre anbefalinger fra Brinkmann & co., denne dag til, hvordan du måtte kunne finde håb i denne tid, da bristede min fordom mod Brinkmann.

Tænk sig, Brinkmann selv foreslog at læse i Bibelen for at finde håb! Gerne, som han sagde det, i den spritnye oversættelse ”Bibelen 2020”, som her fra Brinkmanns Briks fik virkelig gode ord med på vejen.

Tak for dén anbefaling!

Her i Bibelen kan man for øvrigt blandt så meget andet godt læse om, hvordan en skriftklog (Mark. 12, 28-34), for hvem det åbenbart er begyndt at briste, kommer til Jesus og taler med ham om kærligheden til Gud og mennesker som det vigtigste af alt – med de afsluttende ord: ”Da Jesus hørte, at han svarede klogt, sagde han til ham: ’Du er ikke langt fra Guds rige’.”

Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens