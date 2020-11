Min kollega er autist og fritaget for mundbind. Men han bliver udskammet i det offentlige rum

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Siden mundbind blev et krav i den kollektive transport, har min kollega givet udtryk for, at han føler sig udskammet, når han rejser med busser og tog.

Jeg har en kollega, der er autist. Han er en dygtig kollega – og umådelig omhyggelig. Han er ikke blot omhyggelig med sit arbejde, men også med at overholde myndighedernes anbefalinger. Han rører aldrig et dørhåndtag med sin hånd. Han holder afstand, og han undgår så vidt muligt omgang med personer i risikogruppen. Da mundbind giver ham angst, er han dog fritaget for at bære mundbind.

Siden mundbind blev et krav i den kollektive transport, har min kollega givet udtryk for, at han føler sig udskammet, når han rejser med bus og tog. Folk undgår ham og vil hellere sidde tæt i den ene side af toget end at risikere at sidde ved siden af ham. Det til trods for, at myndighederne betoner afstand som langt vigtigere end brug af mundbind.

Med stramninger af kravet om mundbind er han og andre som ham i praksis blevet forment adgang til det offentlige Danmark. De kan end ikke gå i et supermarked eller på biblioteket uden at risikere at blive anklaget for at bryde reglerne.

Desværre kan de, der ikke skal bruge mundbind, ikke nødvendigvis få et officielt anerkendt kort, der viser, at de er fritaget for kravet om mundbind. Min kollega var heldigvis hurtig til at få en lægeerklæring, men lægerne har ikke pligt til at udskrive lægeerklæringer til borgere, selvom deres fysiske eller mentale tilstand gør, at de ikke skal bære mundbind.

I øvrigt bør vi ikke acceptere, at lovlydige borgere skal vise en lægeerklæring frem til snart sagt hvem som helst for at kunne færdes i det offentlige rum. Det er ydmygende. Borgere, som ikke er omfattet af kravet om mundbind, skal selvfølgelig kunne få et kort eller på anden måde nemt kunne bevidne, at de ikke er omfattet af kravet om mundbind.

Kravet om mundbind bliver endnu mere grotesk af, at mundbind ifølge de offentligt kendte studier i bedste fald kun har en meget lille effekt, og dette vel at mærke forudsat, at alle bruger mundbind korrekt: spritter af både før og efter brug og aldrig bruger et mundbind mere end én gang. Sundhedsstyrelsen bekræfter da også, at korrekt brug er en forudsætning for, at mundbind har en effekt.

Mine observationer er ikke overraskende, at kun de færreste bruger mundbindet helt korrekt, og at langtfra alle brugte mundbind havner i lukkede skraldespande, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Mange mundbind bliver smidt i naturen, bliver lagt på et bord eller sidder under hagen, når det ikke er i brug. I så fald er mundbindet måske mere skadeligt end gavnligt?

Det er i hvert fald tankevækkende, at smittetrykket er højere i mange af de europæiske lande, hvor krav om mundbind har været gældende i længere tid, end her i Norden, hvor kravet om mundbind er nyt.

Jeg opfordrer til, at vi alle sammen viser større respekt for dem, der ikke bruger mundbind. Hvis de i øvrigt følger myndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne, har de nok deres gode grund til ikke at bruge det. Sundhedsstyrelsen gør heldigvis også opmærksom på, at vi alle skal huske, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind eller visir – og at årsagen ikke altid er synlig.

Vi bør også ændre vores retningslinjer efter norsk forbillede, så kravet om mundbind kun gælder i situationer, hvor det ikke er muligt at holde minimum én meters afstand til andre. Mundbindet giver jo ingen værdi, hvis man sidder alene i en bus i Vestjylland eller er den eneste kunde i et supermarked, men netop kun, hvis det ikke er muligt at holde afstand.

Med det kriterium for brug af mundbind vil min kollega og mange andre kunne gå i eksempelvis supermarkedet i tidsrum, hvor det er let at holde afstand, fordi der ikke er så mange mennesker.

Endelig skal kravet om mundbind selvfølgelig ophæves, hvis det ikke kan bevises, at den reelle effekt af mundbind – sådan som de fleste af os bruger det – står mål med de gener og omkostninger, der er forbundet med kravet om mundbind: økonomiske konsekvenser for private og erhvervsliv, konsekvenser for miljøet med mængder af mikroplast, og konsekvenser for de borgere i samfundet, der for tiden oplever, at de ikke er velkomne i det offentlige rum, fordi de ikke kan bære mundbind.

Joachim Bak er chefkonsulent.

Jeg opfordrer til, at vi alle sammen viser større respekt for dem, der ikke bruger mundbind.