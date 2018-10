Min kusine i Syrien må tage tørklæde på af frygt for IS-krigere: Hvornår griber verden ind?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det, der sker i byen Afrin i dag, er meget alvorligt. Alle de resterende lejesoldater i Islamisk Stat vender tilbage til Afrin under navnet Den Frie Syriske Hær og med støtte fra et Nato-land: Tyrkiet, skriver Rahima Abdullah, som har familie i Afrin

DE KALDER SIG Den Frie Syriske Hær, men det er en gruppe terrorister. De voldtager børn og kvinder, stjæler folks ejendom, dræber civile, fængsler uskyldige og torturerer dem. Det er det, de gør mod det kurdiske folk i byen Afrin med støtte fra Tyrkiet. Hvor er medierne i dette? Er de ikke klar over omfanget af dette alvorlige problem? Eller er uskyldige liv ikke vigtige?

Afrin er en by i det nordlige Syrien, hvor 95 procent af befolkningen er kurdere. Byen blev bombet af de tyrkiske militærfly i cirka 60 dage. Angrebet kostede i hundredvis af civile livet.

Derefter lykkedes det Tyrkiet at besætte Afrin og lade terrorister begå de mest forfærdelige forbrydelser mod det kurdiske folk. Afrins befolkning bliver stadig udsat for denne uretfærdighed efter mere end syv måneder, og Nato har ikke gjort noget for at stoppe disse terrorister.

Erdogan overtrådte mange regler under valget i Tyrkiet, hvor mange modstandere blev forhindret i at deltage i

valget. Derudover må vi ikke glemme, at den tyrkiske regering fortsat fængsler alle de journalister og folk, der skriver noget imod Erdogan eller demonstrerer imod ham. På trods af alt dette støtter Nato ham stadig og smider ham ikke ud af Nato. Erdogans forbrydelser imod Afrins folk og hans støtte til krigerne fra IS i Afrin, er noget, der burde berøre hele verden. Nato har et problem, da det fortsat skal bekæmpe IS, men har et medlemsland, der støtter IS.

Erdogan støtter den islamiske stats

ideologi åbenlyst for alles øjne. Vi skal erkende dette alvorlige problem, fordi IS begynder at gendanne sig i Afrin, og fremtiden er usikker. De børn, der ser al den brutalitet i Afrin, hvor deres familie bliver dræbt og arresteret foran deres øjne, uden at nogen gør noget ved det, hvordan vil deres fremtid blive?

Deres fremtid vil være begrænset til tre muligheder. Enten at dø som deres familier, at bekæmpe disse kriminelle eller at blive kriminelle selv og udøve uretfærdighed mod mennesker, da de

selv har været udsat for uretfærdighed i deres liv.

Afrins befolkning bliver dræbt af tyske våben. Tyskland sælger våben til Tyrkiet. Da Maria Adebahr, som er talsmand for det tyske udenrigsministerium, blev spurgt om, hvorfor Tyskland lader Afrins folk blive dræbt af tyske våben, svarede hun: ”Der er ikke nok bevis for, at Tyrkiet bruger tyske våben i Afrin.”

Kære Maria Adebahr, du bør nok stille dig selv to spørgsmål: Tror du, at de våben, som Tyrkiet køber af jer, ikke bruges i Afrin og kampen mod kurderne? Køber Tyrkiet våben fra et andet sted end Tyskland?

Der er intet behov for beviser, folk er kloge nok til at vide det. Sagen er meget klar. Tyskland sælger våben og tanks til Tyrkiet, som bekæmper kurderne, samtidig med at de også sælger antitanks til kurderne, som kæmper mod Tyrkiet. Tyskland er således tydeligt involveret i krigen af økonomiske interesser uden at tænke på menneskerettigheder og børns rettigheder.

Vi er desværre nået til en tid, hvor politiske og økonomiske interesser er blevet vigtigere end alt andet, og af samme årsager trædes menneskers rettigheder under fode. Imens turister rejser på ferie til Tyrkiet, bruger den tyrkiske regering deres penge på at støtte IS og dræbe uskyldige mennesker.

Kære læsere, Afrins folk har ventet i

mere end syv måneder med håbet om, at Nato vil stoppe disse forbrydelser. Hvor længe skal de vente? Vil Nato gribe ind, når alle Afrins folk er blevet dræbt? Hvor længe vil min familie, som bor i Afrin, blive udsat for fare? Hvor længe skal min 13-årige kusine tage tørklæde på af frygt for IS-krigere?

Nu ønsker folk i Afrin, at de var blevet dræbt af bomberne i begyndelsen af angrebet frem for at blive udsat for al denne tortur og daglige frygt. Jeg synes ikke, at der er noget værre end dette.

Det er en skændsel, at et folkemord sker lige for øjnene af os, uden at verden griber ind. Erdogan truer Europa med, at hvis de går imod ham, vil han åbne grænsen, og på den måde vil alle de, der flygter fra krigens områder, komme til Europa. Er verden tavs om dannelsen af IS, fordi man er virkelig bange for Erdogan?

For at beskytte menneskerettighederne og som en respekt for alle de kurdiske og europæiske frihedskæmpere, der faldt i kampen mod Islamisk Stat, bør verden deltage i kampen mod den islamiske stats ideologi og alle dem, der følger IS, overalt.

Rahima Abdullah er kurder fra Syrien og er 17 år gammel. Hun er forfatter til bogen ”Olivengren”, som indeholder nogle historier fra krigen i Syrien. Hun har været i Danmark i cirka tre år og går nu i gymnasiet.