Mindretalsbeskyttelse handler ikke om retten til at påføre andre uoprettelige skader. Derfor ja til et forbud mod omskæring af raske drenge

Det begynder natten mellem den 1. og den 2. oktober 1943. Det var den nat, hvor nazisterne startede aktionen mod de danske jøder, men hvor de heldigvis ikke fik særlig stor succes, fordi danskerne stod sammen om at hjælpe deres jødiske landsmænd og medborgere med både hemmeligt logi og senere flugt til Sverige.

Hvorfor denne særlige indledning? Fordi jeg voksede op i et stærkt projødisk hjem med ikke-jødiske forældre. For min mor var starten på nazisternes jødeaktion værre end den 9. april 1940. På besættelsesdagen var hun og næsten alle andre ulykkelige, fortvivlede og uden fremtidshåb, men alle var i samme båd. Overgrebet på de danske jøder var et brutalt overgreb på et værgeløst mindretal, og min mor græd og var dybt ulykkelig.

Jeg er derfor vokset op med både sympati for jøder og med politisk respekt for ethvert mindretal, der i et demokrati som det danske skal kunne leve med sin gudsdyrkelse eller sine politiske drømme uden indgreb fra flertallet og statsmagten.

I det religiøse rum gælder de religiøse dogmer, men dørtrinnet markerer overgangen mellem den sekulære og den religiøse verden.

For min mor var sympatien med jøderne så stærk, at hun ikke kunne sondre mellem jøderne og staten Israel, hvor jeg sondrer mellem respekten for et religiøst mindretal – som de danske jøder – og en jødisk stat uden respekt for folkeretten og uden politisk vilje til at gøre noget for de palæstinensere, der i dag er de store tabere, fordi deres ret til en selvstændig stat ikke er på den israelske stats dagsorden. Tværtimod.

Når jeg i dag tager stilling til omskæring af raske, nyfødte drengebørn, er det derfor med udgangspunkt i en projødisk opvækst, men til gengæld med stor afstandtagen fra enhver lovreligion, hvor verdslige og religiøse forskrifter blandes.

I det verdslige demokrati gælder det, at ingen er over og ingen ved siden af folkestyrets førsteret!

Det sekulære samfund kan ikke tage udgangspunkt i andet end den demokratiske kombination af flertalsstyre og udvidede mindretalsrettigheder, så længe de ikke udfoldes på bekostning af andres.

Vi kan ikke under nogen omstændigheder klamre os til andet end disse to vilkår. I sin mest groteske form ser vi bruddet på dette i præstestyret i Iran, hvor folkets vilje underkastes præstestyrets dogmatiske tolkninger – og paradoksalt nok tolkninger, der ikke deles af styret i Saudi-Arabien, der også har islam som en slags udgangspunkt.

Disse er forudsætningerne for min personlige stillingtagen til spørgsmålet om omskæring af raske, nyfødte drengebørn, som hos jøderne bygger på kravene i Første Mosebogs kapitel 17. Her hedder det blandt andet:

”(...) alt mandkøn skal omskæres hos jer. I skal omskære jeres forhuds kød (...) hvert drengebarn, som er otte dage gammelt, skal omskæres af jer (...) Og er der et drengebarn, som har forhud, og hans forbud ikke er omskåret, da skal denne samme sjæl udslettes af sit folk; han har brudt min pagt.”

Det er jo ganske hårde vilkår, men efterfølgende bliver en del af Abrahams slægt omskåret – uagtet de er meget ældre end otte dage. Det kan altså gøres senere!

Dette er, som mange jøder synes, at det bør være, men det er udslag af ren lovreligion. Og Moseloven indeholder over 600 forbud og påbud, så det gælder vel ikke kun spørgsmålet om omskæring?

Vil dagens jøder gå ind for overholdelse af dem alle, eller er der allerede siden Moselovens oprindelse og senere indført dispensationsmuligheder? Af hvem? Og hvorfor så det, når omskæringen synes at være en af undtagelserne og fastholdes som afgørende for jødisk identitet? Ingen i dagens Danmark ville nok drømme om at forbyde sabbaten, men den påfører jo heller ikke de deltagende noget uopretteligt og er en fredsommelig gudsdyrkelse primært i det private.

Hvorfor bliver omskæringen så et problem? Det gør den, fordi den er et element i en gammel lovreligion og et medicinsk og etisk problem, fordi nyfødte drengebørn ikke selv får lov at bestemme, hvad de ville kunne, hvis grænsen var 18 år – myndighedsalderen.

Nu har en række medicinske og kirurgiske fagfolk besluttet at trække sig fra det udvalg, der skulle komme med en indstilling vedrørende omskæring. De vil ikke med deres lægeetiske baggrund – lægeløftet – være med til at legitimere omskæring af nyfødte, raske drengebørn. Er man fyldt 18 år, kan man selv bestemme over sin krop, men indgrebet på den raske, nyfødte dreng er uigenkaldeligt – og dermed reelt et overgreb.

Vi har for eksempel regler om tatovering, hvor samfundet også går ind og beskytter de mindreårige. Vi har op igennem tiden indskrænket diverse drakoniske opdragelses- og straffemetoder og lever i dag i et samfund, hvor der er stor, nødvendig og forståelig respekt for det enkelte individs rettigheder og dets herredømme over egen krop, og hvor vi sondrer klart mellem før og efter myndighedsalderen.

Man kan høre Marie Krarup (DF) erklære, at omskæring er en del af forældrenes ret til selv at opdrage deres børn. Men omskæring er ikke opdragelse! Det er et uopretteligt kirurgisk indgreb, som det nyfødte spædbarn ikke har bedt om.

Nogle går endda videre. Her sammenligner man den kristne dåb med omskæringen. Det er at sammenblande æbler og jernspåner! Det kristne barn får lidt vand i håret, græder måske lidt, håret tørres, og nu er barnet principielt medlem af menigheden.

Jeg har selv fået den kristne dåb og led ingen overlast. Jeg mistede troen som teenager og har ikke været medlem af folkekirken siden 1959, men jeg sætter meget stor pris på den danske folkekirke og dens – nærmest – guddommelige mangfoldighed.

Især er der én ting, der forekommer mig helt afgørende og fantastisk ved den lutherske kristendom: Den har ingen bastante formkrav. Du skal ikke bede et bestemt antal gange hver dag, du skal ikke gøre bestemte ting, der er ingen beklædningskrav, du skal ikke rejse til bestemte hellige steder, du skal ikke skilte med din tro på bestemte måder, du kan forlade din tro uden problemer og så videre. Der er kun kravet om at elske din næste. Og det kan gøres på mange måder og kræver ikke skiltning! Også vi ikke-kristne forsøger os faktisk med at leve op til det krav.

Jeg ved af gode grunde ikke, hvad min i 1995 afdøde mor ville sige til omskæring. Måske ville hun som super projødisk sige ja til indgrebet på nyfødte drengebørn med henvisning til, at det er en jødisk tradition.

Jeg betragter mig fortsat som projødisk, når det gælder jøderne som et religiøst og traditionsbåret mindretal, men jeg anerkender ikke dermed deres ret til at legitimere omskæring med henvisning til en tradition, som baserer sig på en lovreligion.

Jeg føler mig via mit politiske engagement forpligtet til at beskytte alle mindretal, politiske, religiøse, etniske, seksuelle, nationale og tilmed de mere forunderlige som konspirationsteoretikere, satanister, veganere og virkelighedsfornægtere.

Men i mit verdensbillede har tilhængerne af lovreligioner et problem, hvad vi også i mange år har prøvet at forklare vores muslimske medborgere, hvis de vil leve i et folkestyre baseret på flertalsretten og mindretalsbeskyttelsen. Mindretalsbeskyttelsen går kun på det etisk/eksistentielle og ikke på retten til at påføre andre – og slet ikke raske børn – uoprettelige skader.

Derfor ja til et forbud mod omskæring af raske, nyfødte drenge.

Søren Bald er forhenværende landsformand for Radikale Venstre.