Mattias Tesfaye: Myndigheder skal være konsekvente over for udlændinge uden lovligt ophold

Regeringen har i denne uge præsenteret en ny hjemrejselov og en række skærpelser, der skal få flere udviste kriminelle og afviste asylansøgere til at rejse hjem

Mennesker, der flygter fra krig, eller som er personligt forfulgte, skal selvfølgelig have beskyttelse, så længe det er nødvendigt, og indtil de igen kan vende hjem.

Men har man ikke behov for beskyttelse, skal man rejse hjem igen. I asylsystemet er der nogle, der får asyl, og der er andre, der får et nej. Hvis ikke man rejser hjem efter afslag, bryder systemet sammen.

Netop derfor har regeringen i denne uge præsenteret en ny hjemrejselov og en række skærpelser, der skal få flere udviste kriminelle og afviste asylansøgere til at rejse hjem. Det betyder blandt andet, at de udlændinge, der ikke medvirker til deres hjemrejse, fremover vil blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, de er indkvarteret på.

Det skal gøres klart for den enkelte, at det har konsekvenser ikke at efterleve myndighedernes afgørelse.

Derudover vil de udlændinge, der forsvinder fra det udrejsecenter, de er indkvarteret på, som udgangspunkt får tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

De mennesker, der bor på udrejsecentrene, opholder sig som udgangspunkt ulovligt i landet. De har fået en ordentlig og fair behandling i Danmark, og de har fået afslag på asyl i to instanser. Det mest retfærdige ville være, hvis de her udlændinge selv pakkede deres ejendele og rejste hjem.

Men indtil det er muligt at udsende dem, skal myndighederne have de bedste muligheder for at vide, hvor de befinder sig, mens de opholder sig i landet.

Derfor vil vi sætte ind med hurtigere konsekvenser, når udlændingen ikke opholder sig på udrejsecentret, og når udlændingen ikke efterlever myndighedernes afgørelse.

Mattias Tesfaye (S) er udlændinge- og integrationsminister.