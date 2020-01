Missionsforstander: Folkekirken har ikke patent på Grønland

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I Danmark lever folkekirken side om side med andre trossamfund. Det må den også kunne gøre på Grønland

I EN ARTIKEL i Kristeligt Dagblad den 14. januar kan man læse, at Grønlands biskop, Sofie Petersen, finder det problematisk, at andre kirkelige fraktioner driver mission i Grønland. Hun begrunder det med, at ”flere af dem har andre holdninger til for eksempel kvindelige præster og homoseksuelle, end den grønlandske folkekirke har”.

Udtalelsen er faldet på et bispemøde, hvor Sofie Petersen tilsyneladende har udtrykt sin bekymring over, at andre kristne trossamfund gør sig gældende i landet. Hertil må det være på sin plads at nævne, at folkekirken ikke har patent på Grønland.

I Danmark lever folkekirken side om side med andre trossamfund. Det må den også kunne gøre på Grønland. Det kræver vilje til samarbejde fra alle parter, og det kræver vilje til at erkende, at de kristne trosretninger ikke nødvendigvis skal mene det samme. Her må folkekirken og frikirken gå hinanden i møde til gavn for det grønlandske folk.

I artiklen nævnes INO-kirken, Inuunerup Nutaap Oqaluffia, Nyt Livs Kirke, der omtales som en samling af pinsekirker. INO-kirken er imidlertid ikke en samling af pinsekirker, men af frikirker, der har rødder i forskellige trossamfund i Skandinavien. Ganske vist har en af menighederne rødder i den svenske pinsekirke. Men andre har rødder i De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge, menigheden i Nuuk har rødder i Apostolsk Kirke i Danmark og menigheden i Uummannaq samt menigheden i Ilulissat, der omtales i artiklen, har rødder i Det Danske Missionsforbund.

INO-kirken opstod ud fra en erkendelse af, at det i de små grønlandske bysamfund ikke vil være hensigtsmæssigt med flere forskellige frikirker. Men der må dog være plads til både en Folkekirke og en frikirke. Ud over at forkynde evangeliet bidrager INO-kirkerne med et diakonalt og socialt engagement over for grønlændere, der kæmper med livets barske vilkår.

I Danmark samarbejder folkekirken og frikirker på mange forskellige fronter, både lokalt og nationalt, for eksempel gennem Danske Kirkers Råd og Evangelisk Alliance. Det må biskop og frikirkeledere også kunne i Grønland.

Vi er ikke hinandens konkurrenter – hverken i Danmark eller i Grønland. Vi er sammen i Guds mission.

John Nielsen er missionsforstander/national kirkeleder i Det Danske Missionsforbund.