Mogens Jensen: Ligestilling er vigtigt for regeringen og hører derfor til på mit bord

Regeringen har prioriteret 400 millioner til ligestillingsaktiviteter, som blandt andet skal sikre bedre barselsvilkår for selvstændige, flere midler til mentorindsats for minoritetsetniske kvinder og et øget tilskud til LGBT Danmark, skriver Mogens Jensen, og undrer sig derfor over at Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa siger andet