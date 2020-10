Pia Kjærsgaard: Kvindesagskampen er gået bersærk med sin inkvisitoriske dagsorden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I disse dage synes det, som var inkvisitionen indført i Danmark. Mandlige politikere stilles for en mediestandret, hvor de konfronteres med anonyme beskyldninger om alt fra banale berøringer til voldsomme overgreb uden at kunne forsvare sig, før domstolen allerede har afsagt sin kendelse: Af med hovedet, frem med den næste synder!

Med en vildskab, der minder om jakobinernes herredømme efter den franske revolution, bringes synderne til skafottet, og folkemasserne venter kun måbende på, hvilken politiker, der som den næste må lade sig guillotinere.

At være mand er i sig selv blevet mistænkeliggjort, for hvilken mand kan sige sig fri for på et eller andet tidspunkt i sit liv – måske ligefrem kejtet eller ukunstlet – at have gjort haneben til en kvinde?

Det er sjældent, jeg må erklære mig enig med en person fra Radikale Venstre, men da den tidligere sekretariatsleder for partiet Anders Kloppenborg forlod dette med følgende svada om forløbet omkring udpegelsen af partiets nye leder – ”Besindelse og omtanke blev skubbet helt til side af en feministisk, inkvisitorisk heksejagt forestået af en gruppe ikke-tilgivende, nådesløse furier og amazoner, som virker, som om de ikke helmer, før det ultimative matriarkat er indført på værste fundamentalistiske vis” – ramte han for partiet undtagelsesvis hovedet på sømmet.

Det, vi er vidne til, er nemlig kvindesagskampen, der er gået bersærk. MeToo-bevægelsen er ikke båret af kvinden på fabriksgulvet eller ved kassebåndet. Det er en bevægelse forbeholdt kvinder, der tilhører eliten – medier, politikere, skuespillere. Kvinder, der allerede befinder sig i overhalingsbanen, iblandt hvilke der har bredt sig et luende had til mænd.

Mænd har siddet på flæsket og trådt kvinderne under fode, nu skal vi have hævn, synes det uudtalte mantra at lyde. Men kvinderne er konfliktsky og vil ikke konfrontere mændene. I stedet skjuler de sig i anonymitetens ly.

Helt grotesk blev det, da en ung DSU-kvinde i hovedstaden, som foregav at tale på vegne af otte forulempede, anonyme kvinder, pludselig viste sig selv at være blandt de forulempede. Det gjorde den unge kvinde både rystet og ulykkelig pludselig ikke længere at være en del af den anonyme mængde, men at skulle stå i egen ret og stå på mål for de beskyldninger, som hun tidligere blot anonymt havde videregivet.

Hvad blev der egentlig af den stærke, selvtillidsfulde kvinde? Hvornår blev hun erstattet af den flegmatiske, kronisk krænkede kvinde, der i stedet for at tage konfrontationen hellere vil ringe til en advokat og anonymt berette om oplevelser med et klap på låret eller et for langt kram for et årti siden?

Talsmændene – undskyld talskvinderne – for de tavse ofre soler sig i mediernes søgelys, udråbes til heltinder og forbilleder, endskønt deres helgenstatus alene er bestemt deraf, at de med 10 eller 20 års forsinkelse har fundet ”modet” til at stå frem og fortælle, ”at noget skete for mig engang”. Det kræver ikke mod. Det, der kræver mod, er derimod at komme videre.

Så er der lighedsidealet. Er det, kvinderne i MeToo-bevægelsen kæmper for, egentlig lighed mellem kønnene? Er det ikke snarere, at kønnene skal være ens?

Med andre ord: at mændene skal være mere som kvinderne?

Vi har allerede skabt et undervisningssystem, der favoriserer kvinder i en sådan grad, at de efterhånden har overtaget gymnasierne, og en stribe af de mest eftertragtede universitetsstudier som medicin og jura er nogle steder blevet regulære kvindefag. Hvis manden skal hævde sin maskulinitet, kan det efterhånden kun foregå som automekaniker eller konstruktør – så feminiseret er hele den akademiske verden efterhånden blevet.

Den eneste måde, manden kan navigere på i denne verden, er ved at lade sig demaskulinisere og melde sig i koret af feminister. Maskulin må manden i hvert fald ikke være længere.

Før i tiden blev meget tilbageholdende kvinder beskyldt for at være frigide. I dag synes den frigide mand at være idealet.

Manden skal forholde sig passiv, uengageret og neutral over for enhver kvinde, der kommer i hans nærhed. Det er blevet kvindens prærogativ at være den udfarende part, hvis der skal afsøges grænser ved en julefrokost eller i anden social sammenhæng. Gør manden det samme, risikerer han at blive forvandlet til et hashtag.

Hvordan er det lykkedes for vores samfund på den måde at vende op og ned på kønsrollemønstrene? At gøre det mandlige ideal til en ufarlig metroseksuel hipstertype?

Det er lykkedes, fordi kvindesagen har vundet stort. Ligheden mellem mand og kvinde er for længst opnået. Kvinderne mangler efterhånden kun at komme i flertal i virksomhedsbestyrelser og at få manden til at tage lige så meget barselsorlov som kvinden – og det forsøger man så at få EU’s hjælp til at sikre. Danmark har haft to kvindelige statsministre, en kvindelig nationalbankdirektør og en kvindelig formand for Folketinget.

”Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten,” lyder det i Bibelen. Og ingen kastede som bekendt stenen mod den kvindelige ægteskabsbryder, for ingen kunne jo sige sig fra fri for at have syndet.

Tilgivelsen er i ringe kurs i denne tid – i hvert fald den private, oprigtige, betydningsfulde af slagsen. I stedet er det blevet moderne at deklarere tilgivelsen offentligt, så man som kvinde rigtigt kan fejre sin selvgodhed og som mand kan lade sig hylde som den angrende synder. Men som hele den nimbus, der omkranser MeToo-bevægelsen, forekommer også disse optrin hule og uoprigtige.

Kvinder skal ikke stræbe efter at gøre mænd til kvinder. Kønnene skal stå i deres egen ret i gensidig respekt og forståelse for de forskelle, der gør os til kvinder og mænd.

Kvinder kan ikke forvente, at mænd skal handle som kvinder. En hånd på et lår, en tæt dans eller et kærligt kram bør ikke afslutte en mands karriere med 10 års forsinkelse.

Jeg trøster mig ved, at jakobinernes herredømme i Frankrig også løb tør for revolutionær ild. Det gør MeToo-bevægelsen forhåbentlig også. Snart.

Pia Kjærsgaard (DF) er folketingsmedlem og værdiordfører samt tidligere formand for Folketinget.