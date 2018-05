Hvad sker der med Putins Rusland?

EN RUSSISK journalist, som havde afsløret russiske militære tab i Syrien, faldt for nylig ned fra sin balkon og døde. USA og Storbritannien har i en fælles meddelelse bekræftet, at russiske hackere i et år har ført et massivt cyber- angreb mod Vesten. Ruslands forsvarsministerium benægter, at der har været brugt giftgas i den syriske provins Douma, og anklager i stedet Storbritannien for at have iscenesat angrebet. Rusland benægter ligeledes kendskab til attentatet på den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal, på trods af at den anvendte nervegift kun produceres på højeste plan i Rusland.

I DE INDERSTE regeringskontorer i Kreml sidder præsident Vladimir Putin. Han er manden bag annekteringen af Krim, borgerkrigen i det østlige Ukraine, udemokratiske valghandlinger og militærstøtte til Syriens diktator Bashar al-Assad. Det sidste er det værste. Når man ser billeder af syriske børn med gasmasker, når man ser fråden omkring munden efter brug af kemiske våben, så må man spørge: Hvem er Ruslands præsident egentlig, og hvad er det, der foregår?

Putin overtog præsidentembedet efter Boris Jeltsin i 2000. Der var betragtelig økonomisk vækst i landet, og Putin blev en populær mand. Populariteten blev ikke mindre af den begejstrede dækning af nationens tilstand i de statskontrollerede medier. Undtaget perioden 2008-2012, hvor Dmitrij Medvedev sad på præsidentposten, har Putin haft magten siden årtusindeskiftet og kan efter valget i marts se frem til en ny seksårig periode. Hans genvalg var efter alle vestlige standarder præget af valgsvindel, ligesom russiske medier giver et stadig mere forvrænget billede af russisk økonomi. Man har på katastrofal vis undladt at spare op i de gode tider, siger den fremtrædende oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj og fremhæver 2000’erne, hvor oliepriserne var høje. Mens et relativt lille land som Norge har milliarder af dollars i deres oliefond efter de gode år, så er Ruslands skrigende tom. Hvor er pengene? spørger oppositionspolitikeren. Selvom krigene i Ukraine og Syrien har kostet dyrt, så er Navalnyj ikke i tvivl om den omfattende statskorruption. Navalnyj er siden via en stærkt omstridt dom blevet udelukket fra at opstille mod Putin.

Russia Today og Russian Insight er Putins primære propagandaapparater i dag. Her fremtræder præsidenten som den stærke, landsfaderlige leder. Forholdet til Vesten er krakeleret, men medierne vinkler sagen, så førende vestlige stater fremstår som den aggressive part. Der gives generelt et billede af Vesten som ustabilt og dekadent, mens det langsomt men sikkert går den rigtige vej i Rusland. Hér er der styr på statsfinanserne, fædrelandsstoltheden er stærk, og et overlegent russisk militær slår hårdt ned på terrorister i Tjetjenien og Syrien.

”You shouldn’t be partners with a gas killing animal,” lød det fra præsident Trump, og missilerne regnede ned over de syriske militærlaboratorier. Det ændrede intet på Putins støtte til Assad, som med Ruslands hjælp er tæt på at vinde borgerkrigen, der har kostet over 400.000 mennesker livet.

Putin retfærdiggør krigshandlingerne med, at han nedkæmper militante islamister, før de angriber Rusland, men reelt holder Putin Syriens diktator ved magten for ikke at miste brohovedet til Mellemøsten. Stort set alle stormagter har en fod i den omskiftelige region, så naturligvis også Rusland. At prisen for indflydelsen er ubærlige civile tab og støtte til en diktator, der anvender tøndebomber og saringas, får ikke den russiske præsident til at blinke.

ISÆR WASHINGTON POST har bidt sig fast i haserne på Putin. Avisens Pulitzer-vinder Anne Applebaum mener slet ikke, vi har forstået alvoren og korruptionen i Rusland endnu. Herhjemme har ruslandsekspert Anna Libak skrevet om Putin og hans inderkreds. Den tidligere KGB-spion kom til magten for at gøre op med oligarkerne, men Kreml-styret er selv blevet et oligarki. Libak fremhæver en opsigtsvækkende drone-optagelse, publiceret på Youtube af kritikeren Navalnyj, hvor det er lykkedes at flyve ind over ministerpræsident Medvedevs ejendom. Hvad man ser her, er en vulgær opvisning i rigdom og magt. Og så er det blot ministerpræsidentens luksus. Skibakker, hovercrafts, tjenerhoteller, tennisbaner, parkeringshuse, indsøer, private helikoptere, parkanlæg og Medvedevs personlige palads. Mindre kan ikke gøre det for Putins indercirkel.

Samtidig er den almindelige russers økonomi presset, og værst ser det ud for Ruslands over 22 millioner fattige. Her kan Putin imidlertid bebrejde vestlige sanktioner de økonomiske problemer og således aflede opmærksomheden fra hullerne i statsbudgettet. Samme afledningseffekt var formentlig også tiltænkt fremfærden i Ukraine. Rusland har altid haft tradition for dygtige skakspillere – når der er sammenstød i det ene hjørne af brættet, glemmer man, hvad der sker i det andet.

Har man ikke oplevet Putin på stats-tv, bør man gøre det. Han har flere gange krydset klinger med den anerkendte amerikanske journalist Megyn Kelly. Hvis den russiske præsident gør en dyd ud af at fremtræde som afbalanceret statsoverhoved i vestlige medier, så viser han magtens fulde arrogance i den nationale primetime. Spørger Kelly, hvorfor omfattende hackerangreb alle peger tilbage på Rusland, svarer Putin, at enhver kan ændre ip-adresse i dag. Spørger hun om russiske forbindelser til Donald Trumps administration, bliver hun bedt om at tage noget beroligende. Fortsætter hun de kritiske spørgsmål, beskylder Putin hende for at medvirke i en heksejagt mod Rusland på linje med jødehadet i Nazityskland.

Putin har i stigende grad vist sig som en halvfascistisk diktator, men står han virkelig også bag attentater på journalister og eksspioner? Har Ruslands præsident beordret lejemordet på Sergej Skripal i England? Ifølge Storbritaniens udenrigsminister, Boris Johnson, er svaret ”most likely”, men vi ved det ikke. Vi ved kun, at kræfter i Rusland ønsker den hårdest tænkelige justits over for, hvad de betragter som højforræderi mod landet. Skripal overlevede, afhopperen Alexander Litvinenko gjorde ikke, men blev dødeligt forgiftet med polonium og den systemkritiske journalist Anna Politskovskaja blev likvideret i en elevator. Er det Putins værk, eller har præsidenten mistet kontrollen over kyniske kræfter i militæret eller statsapparatet?

Mord på dissidenter, korruption og kleptokrati, alliancer med diktatorer, invasioner i nabostater, hacking af Vesten, udemokratiske valghandlinger – Rusland har begået mange fortrædeligheder, men drypvis, så Vesten ikke for alvor skrider til handling. Hvis Ruslands synderegister blev virkelighed fra den ene dag til den anden, ville vi stå i en helt anden international situation. Hvem ved, måske kommer vi til at stå i den alligevel.