Lektor: Underligt af Messerschmidt at ønske, at kristendommen skal have indflydelse på politik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Morten Messerschmidts anliggende er at genoprette Dansk Folkepartis forbindelse til den folkekirkelige retning, som har betegnelsen Tidehverv. En trossandhed for Tidehverv har imidlertid i mange år været, at religion og stat skal være totalt adskilte, skriver Paul Jørgensen

Her i Kristeligt Dagblad var den 4. august et interview med Morten Messerschmidt (DF). Anledningen var, at Morten Messerschmidt vil genoptage Dansk Folkepartis kamp for de kristne værdier i det politiske liv i Danmark. Morten Messerschmidt har også fået taletid i DR flere gange med sit program. Der har også været en forsideartikel i en anden avis med et billede af Morten Messerschmidt, som knælede i bøn i en kirke.

Da jeg så denne forside, hvor Morten Messerschmidt knæler foran alteret i en kirke, kom jeg umiddelbart til at tænke på teksten hos Matt. 6, 5f: ”Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader (…).” Men nu skal vi altså alle være vidner til Morten Messerschmidts fromhed.

Morten Messerschmidts anliggende er at genoprette Dansk Folkepartis forbindelse med dansk kristendom eller måske mere præcist den folkekirkelige retning, som har betegnelsen Tidehverv. Denne retning repræsenterer vist kun en del af folkekirkens præster og medlemmer. Dog har et par afdøde og mindst en enkelt nulevende tidehvervspræst været folketingsmedlemmer for DF. En trossandhed for Tidehverv har imidlertid i mange år været, at religion og stat skal være totalt adskilte. Det er derfor noget underligt, at Morten Messerschmidt i samklang med disse præster kræver, at Folketinget beslutter, at kristendommen skal have afgørende indflydelse på dansk politik, at for eksempel eleverne i folkeskolen skal læse (den lutherske?) katekismus.

Nu har betimeligheden af faget religion i gymnasiet været drøftet flere gange i adskillige år.

Da jeg for eksempel blev færdig med historie som hovedfag og kristendomskundskab som bifag i 1977, blev faget religion på gymnasialt niveau også drøftet. Faget var på vej ud, alternativt blev det drøftet, om det kunne erstattes med idéhistorie eller filosofi.

Men religionsfaget i gymnasiet blev reddet af ayatollah Khomeini. Han kom til magten i Iran i februar 1979. Med ham blev betydningen religion ganske vigtig både i Mellemøsten, den øvrige verden og altså også i Danmark. Efter den islamiske revolution kan der ikke stilles spørgsmål ved betydningen af viden om religion. På en generalforsamling i religionslærerforeningen stillede jeg derfor forslag om, at Khomeini skulle være æresmedlem; forslaget kom ikke til afstemning.

Derfor bør de mennesker, som ønsker en stærk religionsundervisning i Danmark inklusive Morten Messerschmidt være taknemmelige over for islamisterne.

Paul Jørgensen er lektor.