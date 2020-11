Mundbind gør os mindre medmenneskelige. Vi har brug for at kunne se hinandens ansigter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har brug for den andens ansigt for at være medmenneskelige, mener Simon Astrup. Mundbindet udfordrer opfattelsen af andre mennesker, der bliver reduceret til smittekilder, man ønsker at holde behørig afstand fra

”Så er det heller ikke værre.” Sådan lød det fra direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, da han og de øvrige myndigheder forklarede de skærpede retningslinjer om mundbind, som nu skal bruges i alle offentlige indendørs sammenhænge. Hvis Brostrøm med sætningen tænker på det ukomfortable og lidt irriterende i at bruge mundbind, er jeg enig. Det klarer vi nok.

Dog er jeg mere bekymret på et andet og måske lidt dybere niveau omkring den øgede brug af mundbind. Jeg er indrømmet på lidt dybt vand her, men jeg ønsker med dette lille indlæg, at vi i det mindste får en samtale om, om der er andre mulige konsekvenser end blot de forfængelige og ukomfortable sider af brugen af mundbind.

Jeg var i weekenden i Magasin for at finde en fødselsdagsgave til min hustru. Alle bar mundbind og langsomt, men sikkert gik det op for mig, at jeg ikke ænsede menneskerne omkring mig på samme måde som normalt. Det er jo ikke, fordi mange af os er vældigt opmærksomme på andre menneskers ve og vel, når vi normalt er på gavejagt eller shoppetur. Men noget var alligevel anderledes. De andre kunder og ansatte i Magasin føltes anderledes anonyme og som nogle, der skulle holde sig væk fra mig. De andre var i højere grad blevet potentielle smittekilder frem for medmennesker. Så kan man spørge, om det samme ikke også gjaldt, da jeg opgav min gavesøgning inde i centeret og gik ud på Strøget, hvor de fleste havde taget mundbindet af. Og nej, fornemmelsen var en anden. Her kunne jeg se folks ansigter. Et skævt smil, et trist udtryk. Ansigter.

Mødet med folks ansigter gør noget ved os. Vi sættes i forbindelse med den anden, og de kommer til syne som medmennesker med følelser, udtryk og alt det, der kalder på empatien i os. Dette møde med den andens ansigt er ikke noget, som jeg lige finder på. Den franske filosof Emmanuel Levinas (1906-1995) var netop optaget af ansigtet som noget, der vækker godheden i os. Den andens ansigt indfanger os, og vi kan i positiv forstand ikke undslippe den anden, når vi møder den andens ansigt.

Når vi møder en andens ansigt, tildeles vi ifølge den norske professor i filosofi Arne Johan Vetlesens udlægning af Levinas et ansvar for den anden. Dette sker, da duet konstituerer jeget som et etisk subjekt. Vi har altså brug for den andens ansigt for at være etiske subjekter.

Hermed kommer vi frem til et centralt spørgsmål, som jeg tumlede med, mens jeg stadig mere frustreret ikke kunne finde noget fra min kones ønskeliste. Bliver vi mindre medmenneskelige af mundbindet? Mit umiddelbare svar er desværre ja.

Jeg frygter, at vi med øget brug af mundbind over tid kan udvikle en situation, hvor det kun er vores egne, vi opfatter og behandler som medmennesker, mens de andre snarere – lidt malerisk udtrykt – bliver smittekilder, der skal holde sig på behørig afstand af os. Altså et os mod dem. Hvis vi i stigende grad kun tør eller kan være tæt på vores familier og nærmeste venner i ”bobler”, risikerer vi noget afgørende vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund: at vi tager ansvar for vores medmennesker. Der er mundbindet åbenlyst med til at anonymisere os, og det er bare vanskeligere at se og tage ansvar for anonyme skikkelser frem for blottede ansigter.

Her kan man med rette indvende, at man tager ansvar for sine medmennesker ved netop af holde afstand og bære mundbind. Det er åbenlyst rigtigt, men vi bliver også nødt til at forholde os til, at samfundssindet netop vises af hensyn til de andre og ikke blot til os selv og vores egne. At vi passer på de ældre og svage – også selvom vi ikke kender dem. Hvis de andre over tid risikerer at gå fra at være dem, vi skulle passe på, til at være dem, vi i vores boble skal beskytte os imod, rykker det gevaldigt ved tingene.

Betyder dette, at jeg så er imod mundbind i det offentlige? Nej, jeg stoler naturligvis på, at mundbind har en væsentlig præventiv virkning mod smitte af denne skrækkelige sygdom, og jeg bærer det naturligvis alle de påkrævede steder. Men jeg advarer mod, at vi som samfund overdriver brugen af mundbind. Ikke fordi mundbind er irriterende, men fordi de har potentiale til at gøre os mindre medmenneskelige. Det er en meget høj pris at betale.

Vores vigtigste våben i kampen mod covid-19 er hverken mundbind eller håndsprit. Det er vores medmenneskelighed og vores ansvar over for hinanden – og netop ikke kun ansvaret for vores egne.

Simon Astrup er konsulent og folketingskandidat for Radikale Venstre.