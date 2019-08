Museer skal bidrage til samfundet. Vi fortjener, at de er inkluderende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

At museer verden over vil et større socialt engagement og et globalt ansvar, håber og tror jeg, er kommet for at blive. Verden fortjener gode, inkluderende museer, hvor diversitet kendetegner fællesskabet, skriver Merete Ipsen, tidligere direktør for Kvindemuseet

Kristeligt Dagblad præsenterede i fredags et hjørne af den igangværende diskussion i museernes internationale organisation, ICOM, under overskriften ”Ny definition af museer møder dansk modstand”. Der er bestemt også dansk opbakning til forslaget om ændring af definitionen.

Rundt om i verden har der gennem det seneste par år været afholdt lokale og regionale rundbordssamtaler og åben dialog om, hvad museer kan og skal i fremtiden, hvad samfundet kan bruge museer til, og hvordan museer kan tjene offentligheden. Rigtig mange museer og enkeltpersoner har deltaget i processen. En arbejdsgruppe nedsat af ICOM’s præsident med deltagere fra alle kontinenter – og med en dansk kollega som formand – har samlet og opsummeret de mange indkomne forslag. På alle måder er proces og beslutningstagere bag den brede museumsdefinition internationalt forankret. Ved afstemningen den 7. september kan alle medlemslande stemme.

Hvorfor en ny museumsdefinition? Der er som sådan ikke noget galt med den nuværende, som fremhæver, at museerne skal arbejde i samfundets tjeneste. Den nye påpeger, at museer ikke blot er passive forvaltere af en kulturarv, men er aktivt til stede i samfundet. Denne aktivitet gives i den foreslåede definition en retning, nemlig at bidrage til menneskelig værdighed og social retfærdighed, global lighed og planetens velbefindende.

Er det tidstypisk? Ja. Ligesom regering og sammensætningen af Folketinget sætter løsninger på klimaproblemer højt, presser andre dele af verden på for, at vi i den rige del tager et globalt ansvar. Og de presser vel at mærke på gennem samtale og dialog. Jeg var (internationalt) valgt medlem af ICOM’s bestyrelse frem til 2016. Behovet for at diskutere, hvad museer kan og skal, var stort. Navnlig i Kina (Asien), Afrika og Sydamerika, hvor museer ofte står i skyggen af europæiske museers formåen og dominans. Derfor var processen givende. Imidlertid ligger det også i demokratiets væsen, at nogle er for og nogle imod.

Det bliver spændende med afstemningen og det videre forløb. At museer verden over vil et større socialt engagement og et globalt ansvar, håber og tror jeg, er kommet for at blive. Verden fortjener gode, inkluderende museer, hvor diversitet kendetegner fællesskabet.

Merete Ipsen er tidligere medlem af ICOM’s bestyrelse og tidligere direktør for Kvindemuseet.