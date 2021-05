Museumsdirektør: Kultur- og oplevelsesbranchen har brug for hjælp til selvhjælp

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis regeringens hjælpepakker skal blive en saltvandsindsprøjtning, skal de også hjælpe kulturbranchen til selv at skabe en stærkere økonomi, skriver museumsdirektør for Den Gamle By i Aarhus, Thomas Bloch Ravn

For nylig spillede regeringen ud med en saltvandsindsprøjtning til de truede brancher, som lider ekstra hårdt under coronakrisen.

Jeg ved, vi er mange, der er taknemmelige for den annoncerede sommerpakke, for i kultur- og oplevelsesbranchen har vi i den grad brug for hjælp til at komme videre.

Den Gamle By baserer først og fremmest sin økonomi på indtægter fra gæsterne. Museet hører derfor til de brancher, der er ekstraordinært hårdt ramt. Vi har i 2020 gennemført en hård fyringsrunde, vi er ophørt med at vedligeholde de historiske bygninger, og vi har i det hele taget sparet i bund. Lige nu hæmmes vi af publikums tilbageholdenhed, nok især på grund af coronapasset, så vi dagligt for tiden kun har cirka 20 procent af de gæster, som vi vil have i ”normale” tider. Det kan godt blive alvorligt.

Derfor hilser vi en akutstøtte velkommen. Vi kunne drømme om, at den måtte blive udmøntet i form af for eksempel rabat på køb af årskort, støtte til skolebesøg og eventuel rabat på billetter efter sommersæsonen.

Ud over den nødvendige akutstøtte vil en fremtidssikring blive styrket ved kanalisering af støtte til udvikling af nye forretningsmodeller og hjælp til selvhjælp.

Igennem historien har pandemier skabt brud og nybrud. Og vi kan jo lige så godt erkende, at 2010’ernes enorme, ja, ekstreme højkonjunktur på oplevelses-, turist- og rejsemarkedet næppe kommer tilbage. Krydstogt er utvivlsomt en saga blot, korttidsflyferier bliver markant færre, konference- og mødeaktivitet reduceres og så videre. Det er en udvikling, der støttes af trenden hen mod bæredygtighed og af den orientering mod det nære, som tegner sig stadig tydeligere.

Vi har brug for at finde nye veje. For selvom vi modtager offentlig støtte til de museale forpligtelser, er Den Gamle By nødt til selv at tjene ganske mange penge for at drive et museum, som er attraktivt for de mange danskere, der gerne vil have en historisk oplevelse af, hvor de kommer fra.

Hvis regeringens hjælpepakker skal blive den saltvandsindsprøjtning, de er tænkt som, er det derfor vigtigt, at de også kan hjælpe os til selv at skabe en stærkere økonomi.

I Den Gamle By drømmer vi for eksempel om støtte til at kunne udvide oplevelsespaletten med både historisk mad og overnatning i unikke historiske miljøer.

Og vi drømmer om at kunne øge museets indsats på det sociale område. For eksempel udvikle de allerede eksisterende tilbud til demente og til børn og unge med mentale handicaps, men også ved særlig indsats over for de mange unge, der befinder sig på kanten af uddannelse og arbejdsmarked.

Noget sådant vil give god mening for samfundet. Samtidig vil støtte til forretningsudvikling være væsentligt for den langsigtede fremtidssikring, som vi er mange museer, der har brug for, og som jeg er overbevist om, at der i endnu højere grad er behov for i de dele af rejse- og oplevelsesbranchen, der har boomet i helt ekstrem grad i 2010’erne, men hvis forretningsgrundlag nu eroderer og næppe i sig selv bærer fremtiden i sig.

Thomas Bloch Ravn er museumsdirektør for Den Gamle By i Aarhus.