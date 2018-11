Britisk forfatter: Når vi importerer hele verden, importerer vi også problemer

Europa er på vej imod sin undergang og er selv skyld i miseren på grund af ukontrollabel indvandring. Det mener den britiske forfatter Douglas Murray, som i weekenden var i Danmark for at modtage en pris for sin kamp for ytringsfriheden

HAN ER VENNER MED den anerkendte franske filosof Bernard-Henri Lévy, har skrevet en række anmelderroste bøger og er kendt debattør inden for ytringsfrihed, islam og immigration i Storbritannien.

Men i Danmark har det ikke fået meget opmærksomhed, at forfatteren Douglas Murray den 4. november modtog Sappho-prisen, som Trykkefrihedsselskabet tildeler personer, der – ofte med livet som indsats – kæmper for ytringsfriheden.

En lille pressekonference på Hotel Bethel i København den 5. november talte to fremmødte lægfolk. Ikke én var journalist. Et besøg i DR 2’s Deadline var det dog blevet til, og Douglas Murray har bestemt også et opsigtsvækkende budskab med sig, når han rejser rundt i Europa med sin bog ”The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam”, som drypvis bliver oversat til forskellige europæiske sprog. Nu også på dansk med titlen: ”Europas undergang – immigration, identitet og islam”

”Masseindvandringen siden slutningen af Anden Verdenskrig vil fundamentalt ændre de europæiske samfund, og spørgsmålet er, hvad vi vil gøre ved det. Flere lande føler, at de har et godt samfund, og at de vil beholde det, men samtidig er Europa ved at udvikle sig til en slags FN, hvor forskellige nationaliteter bosætter sig. Europa vil være et hjem for alle, og det er interessant, meget interessant, hvad det kommer til at betyde,” siger Douglas Murray til Kristeligt Dagblad, som møder ham i forbindelse med hans besøg i Danmark.

Han henviser til, at nylige undersøgelser har vist, at personer, som beskriver sig selv som ”hvide briter” nu er i mindretal i en række af Londons 32 distrikter. Her er vi ikke endnu i Danmark, men tal fra Danmarks Statistik sidste år viste, at hver fjerde københavner er indvandrer eller efterkommer.

Det er ikke bare tal, mener Douglas Murray.

”Det vil forandre København. København ville også blive anderledes, hvis en fjerdedel var transseksuelle, og det samme gør sig gældende, når man importerer indvandrere. Når vi importerer hele verden, importerer vi også problemer,” mener Douglas Murray.