Næstformand: Vi har en klar abortpolitik – og en masse andet, vi gerne vil

Problemet er ikke de mange spørgsmål om abort. Problemet er de manglende spørgsmål om alt det andet, skriver Kristendemokraternes næstformand

VALGKAMPEN ER godt i gang og mange forskellige politiske emner er til debat. Det er vigtigt, at alle partier bliver foreholdt alle emner, så vælgerne kan danne sig et overblik over, hvad partierne mener om de sager, som er vigtige for dem.

I Kristeligt Dagblad den 15. maj argumenterer Jarl Cordua for, at vi hos Kri- stendemokraterne viger uden om vores centrale mærkesager. Cordua har måske misforstået, at vi siden vores start i 1970’erne er gået fra at være et protestparti til at være et løsningsorienteret midterparti med politik om mange forskellige emner.

Abortsagen er ikke lig med vores eksistensberettigelse, men en del af vores historie og partiprogram og har siden fået selskab af mange andre sociale, klimavenlige og familiepolitiske sager, som vi kæmper for.

Som fungerende formand for Kristendemokraterne viger jeg ikke uden om emner. Jeg har i alle dagblade, i radio og på både DR og TV 2 redegjort for partiets politik i sager om abort og kunstig befrugtning. Jeg tror ikke, der længere er nogen, som ikke ved, hvad Kristendemokraterne mener i de sager. Der er helt sikkert nogle, der er uenige, men uvidende tror jeg ikke, der er nogen, som er. Til gengæld er der næppe mange vælgere, som ved, at Kristendemokraterne går til valg på en stor reform af folkeskolen, så skolerne bliver selvstyrende, og heldagsskolen rulles tilbage. Der er næppe mange, som er klar over, at Kristendemokraterne vil af med den øremærkede barsel, eller at vi vil indføre differentieret moms på bæredygtige fødevarer. Jeg tror faktisk også, det er ukendt for nogle, at vi er det eneste borgerlige parti, som vil bevare regionerne og sætte fokus på psykisk sygdom.

Alt sammen emner, hvor vi har kant og skiller os ud. Desværre også emner, hvor Jarl Cordua åbenbart mener, at vi sælger ud af, når vi har politik på området. Nu er jeg selvfølgelig ikke journalist, men jeg forstår ikke, hvordan der er mere oplysning og nyhedsværdi i at være nummer 30 i rækken af medier, der spørger til abort frem for at være den første, der får frem, hvad vi går til forhandlingerne med.

Vi er ikke et protestparti. At have politik på mere end én sag er ret almindeligt blandt partierne i Danmark. Netop derfor kan vi godt både gå til valg på klimapolitik og på familie, frihed og decentralisering. Samtidig med, at vi har politik om abort.

Det er ikke enten-eller. Ved dette valg har jeg sat en ære i, at vi skal tale ordentligt til og især om hinanden. At vi skal tro det bedste om hinanden. Derfor undrer det mig, når jeg i avisen kan læse, at jeg efter at have svaret på spørgsmål i to dage alligevel bliver beskyldt for at lave spin og ikke stå ved vores politik. Kristendemokraternes politik er klar: Vi vil ikke forbyde abort, men sikre sundhedsfaglig rådgivning og en social og økonomisk støtte, så antallet af aborter bliver mindre.

Problemet er ikke de mange spørgsmål om abort. Problemet er de manglende spørgsmål om alt det andet. Vi har 52 punkter med politik i vores valgprogram, som vi gerne vil præsentere vælgerne for.

Som en ærlig politiker skylder jeg vælgerne at vise, hvad det er for en politik, de får i Folketinget, når de stemmer på mig. Derfor kæmper jeg for at tale om også børn, sundhed, psykiatri, ældre, pension og skoler. Fordi vi har mere end ét punkt på programmet, og det skal vælgerne vide, før de giver os deres tillid og kryds.

Isabella Arendt er næstformand og fungerende formand for Kristendemokraterne.