Naser Khader: Respektløst, når muslimer i dag bruger jødestjernen som symbol på egen ”undertrykkelse”

Et fænomen på de sociale medier, hvor et billede af en jødestjerne med ordet muslim i midten bruges som profilbillede, er den "største hån af de grusomheder, jøderne gennemgik under Anden Verdenskrig," mener Naser Khader (K)